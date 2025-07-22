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23 июля, 2025
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В YouTube Music появилась возможность синхронизировать воспроизведение музыки на разных устройствах

YouTube Music

Стриминговый сервис YouTube Music получил новую функцию, которая позволяет возобновлять воспроизведение музыки на разных устройствах. Можно легко переключаться между смартфоном, планшетом и компьютером, чтобы продолжить прослушивание с того же самого места, где произошла остановка.

Обновление работает сразу для нескольких незавершенных треков. На главной странице приложения под песнями появляется полоска прогресса, которая показывает место остановки воспроизведения. Чтобы продолжить слушание, достаточно коснуться композиции.

Сервис запоминает прогресс воспроизведения не только отдельных песен, но и целых альбомов и плейлистов. Это позволяет хранить сведения о месте остановки одновременно в нескольких музыкальных коллекциях, что отличает YouTube Music среди других сервисов.

Новая функция доступна в версии приложения под номером 826.51.

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