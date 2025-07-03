Tesla опубликовала информацию о сроке службы аккумуляторов своих электромобилей

Компания Tesla опубликовала статистические данные о сроке службы аккумуляторов в своих электромобилях, описав жизненный цикл своих транспортных средств независимо от химического состава батареи.

За десять с лишним лет массовых продаж электромобилей Tesla, производитель определил 321 тыс. км (около 200 тыс. миль) как средний порог пробега до того, как емкость батареи снизится до 80% от первоначальной. Статистика указывает на то, что электромобилям компании в Европе требуется пройти меньшее расстояние до потери емкости батарей, чем в США. Аккумулятор теряет 20% емкости в среднем после прохождения 241 тыс. км. Эти данные говорят о том, что возраст аккумуляторов является не менее важной характеристикой, чем пробег. Независимо от того проезжает ли американец по 32,2 тыс. км в год в течение 10 лет или европеец по 24,1 тыс. км в год в течение такого же отрезка времени, конечным результатом все равно является потеря 20% емкости.

Поскольку возраст среднестатистического автомобиля на дорогах общего пользования в США быстро приближается к 13 годам, Tesla необходимо продлить срок службы аккумуляторов в своих автомобилях и увеличить период гарантийного обслуживания. Сейчас на аккумуляторы в электромобилях компании установлена 8-летняя гарантия.

Над решением этой проблемы работают также и китайские компании. Крупнейший в мире производитель аккумуляторов CATL совместно с производителем электромобилей NIO работают над стандартизацией 15-летнего срока эксплуатации аккумуляторов с потерей не более 15% емкости. Отмечается, что некоторые из новейших продуктов CATL уже поставляются с гарантией на 12, 15 и даже 20 лет, но это касается устройств для хранения энергии.

Пойдет ли Tesla по этому пути – не ясно. Компания завершает строительство собственного завода по производству аккумуляторов LFR в США, где элементы питания будут изготавливаться с использованием оборудования CATL. Возможно, что запуск собственного завода по производству аккумуляторов позволит Tesla не только снизить стоимость электромобилей в США, но и увеличить срок гарантийного обслуживания аккумуляторов, используемых в ее автомобилях.