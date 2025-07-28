Стала известна дата релиза Mortal Kombat: Legacy Kollection

Сборник Mortal Kombat: Legacy Kollection от калифорнийской студии Digital Eclipse был анонсирован на State of Play в июне. Разработчики подтвердили, что релиз состоится в 2025 году, но точной даты не назвали.

Теперь в приложении Xbox появилась дата выхода Legacy Kollection — 29 сентября. У некоторых отображается 30-е число, из-за разницы в часовых поясах. Ожидается, что дату могут подтвердить на Gamescom 2025 в августе.

В Mortal Kombat: Legacy Kollection входят аркадные, консольные и портативные части файтинга, включая первые четыре части. Также обещают документальные материалы, включая редкие концепт-арты, архивные видео, интервью с Эдом Буном (Ed Boon), Джоном Тобиасом (John Tobias) и другими создателями Mortal Kombat.

Сборник выйдет на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2.