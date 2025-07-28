ИИ-ассистент Copilot будет «жить», «стареть» и получит «собственную комнату»

Глава подразделения искусственного интеллекта компании Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) рассказал о своем видении будущего ИИ-ассистента Copilot. По его словам, он со временем обретет постоянную идентичность, будет «стареть» и даже получит комнату — собственное виртуальное пространство.

Компания начала тестирование функции Copilot Appearance, которая превратит помощника в анимированного персонажа с мимикой, голосом и памятью о предыдущих диалогах. ИИ-ассистент сможет улыбаться, кивать и даже выражать удивление в зависимости от контекста беседы. Функция пока доступна в качестве эксперимента в рамках Copilot Labs и только для ограниченного числа пользователей США, Канады и Великобритании.

Ранее других голосовых ИИ-ботов обвиняли в отправке вредоносных сообщений подросткам. Например, после смерти тинейджера, общавшегося с чат-ботом, против платформы Character.AI подали судебный иск, назвав ее «неоправданно опасной». Поэтому развертывание Copilot Appearance будет идти достаточно медленно и осторожно.

Также Мустафа Сулейман намекнул, что следующим шагом Microsoft может стать переосмысление рабочего стола Windows. Сейчас интерфейс кажется ему перегруженным и раздражающим, и он выразил желание создать более спокойную и минималистичную рабочую среду.