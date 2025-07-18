OpenAI планирует добавить в ChatGPT систему оформления заказов для получения комиссии

Компания OpenAI работает над интеграцией в ChatGPT собственной системы оформления заказов, которая позволит совершать покупки внутри сервиса, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, компания уже показывает брендам прототип новой функции.

Такой подход является частью новой стратегии OpenAI по монетизации платформы, которая до сих пор в основном зарабатывала на подписках для премиум-пользователей. Собственная система оформления заказов позволит компании получать комиссию от продавцов и тем самым монетизировать бесплатную версию сервиса.

Вероятным партнером OpenAI может стать Shopify, у которой есть собственная технология оформления заказов с возможностью интеграции в онлайн-сервисы. В апреле 2025 года компании договорились о сотрудничестве.

Сейчас рекомендации товаров в ChatGPT формируются на основе запросов пользователей, их предпочтений и бюджета. Для оформления заказов пользователя перенаправляют на сайт продавца. Порядок показа магазинов пока что определяется сторонними поставщиками данных, а цена и условия доставки не учитываются. Но это вполне может измениться в будущем.