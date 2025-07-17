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17 июля, 2025
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Состоялся анонс футбольного симулятора EA Sports FC 26

EA Sports FC 26

Компания Electronic Arts представила футбольный симулятор EA Sports FC 26. Релиз игры состоится 26 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2. Ultimate-издание включает доступ к игре с 19 сентября. Анонс игры сопровождался геймплейным трейлером.

Отмечается, что EA Sports FC 26 станет новой главой для франшизы, основанной на отзывах сообщества. Среди основных улучшений — переработанный на основе отзывов пользователей игровой процесс и две геймплейные предустановки: аутентичная для большего реализма и соревновательная для большей отзывчивости.

Заявлены динамические испытания в карьере тренера, турниры Live в Football Ultimate Team, обновленные режимы Rivals и Champs, а также система архетипов игроков, основанная на стилях великих футболистов. Игроки смогут выбрать архетип и развивать его уникальные способности.

Разработчики внедрили новую систему позиционирования вратарей на основе машинного обучения с подкреплением, объемные анимации в контактных ситуациях и расширили возможности стилей игры. Обещают непревзойденную реалистичность, 20 тысяч футболистов из более чем 750 клубов и национальных сборных, свыше 120 стадионов, 35 лиг и 300 партнеров.

На обложке стандартного издания игры появятся Джуд Беллингем и Джамал Мусиала, обложку Ultimate-издания украсит Златан Ибрагимович.

Цена EA Sports FC 26 составила $70 за стандартное издание и $100 за Ultimate. Предзаказы уже открылись.

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