Состоялся анонс футбольного симулятора EA Sports FC 26

Компания Electronic Arts представила футбольный симулятор EA Sports FC 26. Релиз игры состоится 26 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2. Ultimate-издание включает доступ к игре с 19 сентября. Анонс игры сопровождался геймплейным трейлером.

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Отмечается, что EA Sports FC 26 станет новой главой для франшизы, основанной на отзывах сообщества. Среди основных улучшений — переработанный на основе отзывов пользователей игровой процесс и две геймплейные предустановки: аутентичная для большего реализма и соревновательная для большей отзывчивости.

Заявлены динамические испытания в карьере тренера, турниры Live в Football Ultimate Team, обновленные режимы Rivals и Champs, а также система архетипов игроков, основанная на стилях великих футболистов. Игроки смогут выбрать архетип и развивать его уникальные способности.

Разработчики внедрили новую систему позиционирования вратарей на основе машинного обучения с подкреплением, объемные анимации в контактных ситуациях и расширили возможности стилей игры. Обещают непревзойденную реалистичность, 20 тысяч футболистов из более чем 750 клубов и национальных сборных, свыше 120 стадионов, 35 лиг и 300 партнеров.

На обложке стандартного издания игры появятся Джуд Беллингем и Джамал Мусиала, обложку Ultimate-издания украсит Златан Ибрагимович.

Цена EA Sports FC 26 составила $70 за стандартное издание и $100 за Ultimate. Предзаказы уже открылись.