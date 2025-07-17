Представлены тонкие и легкие ноутбуки LG Gram Pro 2025 с GeForce RTX 5050

Компания LG представила два новых ноутбука серии Gram Pro: 16Z90TR и 17Z90TR. Устройства выполнены в тонком и легком корпусе. Толщина 16-дюймовой версии составляет 1,5 см, вес — 1,3 кг. 17-дюймовая версия: толщина — 1,6 см, вес — 1,4 кг.

Ноутбуки оборудованы IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 144 Hz. Модели могут предложить 16-ядерные процессоры Intel Core Ultra 9 285H и Ultra 7 255H, которые дополняет дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5050. Новые LG Gram Pro располагают до 32 Gb оперативной памяти и SSD объемом до 2 Tb.

Аккумулятор на 90 Вт·ч обеспечивает до 27 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Порты: USB 4 Gen3x2 Type C, USB 3.2 Gen1, HDMI и 3,5 мм. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, веб-камера FHD и динамики с Dolby Atmos. Ноутбуки работают на программной платформе Windows 11, имеется сертификат Intel Evo Edition. Устройства оснащены ИИ-инструментами Copilot, а также пакетом LG Gram AI, включающим как локальные, так и облачные функции. Поддерживается технология Gram Link 2.0, которая упрощает передачу файлов и прием телефонных звонков с подключенных устройств с Android и iOS.

Цена LG Gram Pro 16Z90TR составляет от $2799,99, 17Z90TR – от $2549,99.