Samsung представил складные смартфоны Galaxy Z Flip7 и Z Flip7 FE

Компания Samsung, кроме Galaxy Z Fold7, представила еще две модели складных смартфонов — Galaxy Z Flip7 и Z Flip7 FE.

Samsung Galaxy Z Flip7, по сравнению с предшественником, получил увеличенный внешний и внутренний экраны, а корпус при этом стал тоньше. Кроме того, аппарат стал первым смартфоном, построенном на новом флагманском 3-нм процессоре Exynos 2500. В разложенном виде корпус стал тоньше — 6,5 мм против 6,9 мм у предшественника. Габариты в разложенном виде составляют 166,7 х 75,2 х 6,5 мм, а в сложенном — 85,5 х 75,2 х 13,2 мм. Вес не изменился — 188 гр. Рамка смартфона выполнена из армированного алюминия второго поколения.

Основной 6,9-дюймовый экран выполнен по технологии Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2520х1080 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Hz и пиковой яркостью 2600 нит. Есть поддержка HDR10+. Внешний Super AMOLED дисплей увеличился с 3,4 до 4,1 дюйма. Разрешение экрана составляет 1048х948 пикселей, поддерживается частоты 60/120 Hz, а яркость достигает 2600 нит. За защиту отвечает стекло Gorilla Glass Victus 2. Внешний экран получил название Infinity FlexWindow, он поддерживает множество сценариев: от быстрого доступа к виджетам и управлению музыкой до функций Galaxy AI и просмотра уведомлений.

Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb. В основную двойную камеру входят датчик на 50 Мп (f/1,8, OIS) и широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, угол обзора 123°). Во внутренний дисплей встроена фронтальная камера на 10 Мп (f/2.2). Для обработки изображений используется новый NPU, который на 22% быстрее, чем в предыдущем поколении. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч. Заявлена поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и защита IP48. Сканер отпечатков пальцев расположен на торце. Используется Android 16 с оболочкой One UI 8.

Большое обновление получила фирменная платформа Galaxy AI. Смартфон может анализировать происходящее на экране в реальном времени, распознавать объекты при помощи камеры и моментально удалять фоновые шумы с видеозаписей.

Более доступная версия Galaxy Z Flip7 FE представляет собой копию прошлогоднего смартфона Z Flip6, но на более простом чипе Exynos 2400 вместо Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и с меньшим объемом оперативной памяти (8 Gb вместо 12 Gb). Остальные характеристики идентичны.

Цена на Samsung Galaxy Z Flip7 начинается от $1099/ €1199, на Galaxy Z Flip7 FE — от $899/ €999. Обе модели поступят в продажу 25 июля, предзаказ уже открыт. Палитра расцветок Galaxy Z Flip7 включает синий, кораллово-красный и черный варианты, а также «мятно-зеленый» вариант, эксклюзивно доступный на официальном сайте Samsung. Galaxy Z Flip 7 FE предлагается в белом и черном исполнениях.