Nothing представил флагман Phone (3) со светодиодным дисплеем Glyph Matrix

Компания Nothing представила флагманский смартфон Phone (3). Устройство сохранило узнаваемый дизайн с прозрачной задней панелью, но при этом лишилось фирменной светодиодной подсветки Glyph. Теперь вместо нее используется матричный светодиодный дисплей Glyph Matrix, который представляет собой полноценную систему визуальных уведомлений. Экран может отображать иконки контактов, таймер камеры, индикатор заряда и громкости, показывает время и многое другое — все без включения основного экрана.

Кроме того, появилась кнопка Glyph Button, которая позволяет запускать функции Glyph Toys — мини-приложений для заднего экрана, таких как «магический шар», «камень, ножницы, бумага», солнечные часы, таймер, уровень или зеркало для селфи. Позже компания выпустит набор инструментов, который позволит сторонним разработчикам создавать интерактивные мини-игры и приложения для Glyph Matrix.

Phone (3) получил поддержку системы Essential Space, дебютировавшей ранее в смартфонах серии Phone (3a). Пользователь может одним нажатием сохранять скриншоты, добавлять к ним подписи, записывать голосовые заметки, которые система распознает и переводит в текст. Новая функция Flip to Record активирует запись при перевороте смартфона с визуальной индикацией на Glyph Matrix. Также появилась новая система Essential Search, которая объединяет локальный и интернет-поиск, давая быстрый доступ к контактам, фотографиям, файлам, событиям календаря и другим данным.

Phone (3) оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей (460 ppi), частотой обновления 120 Hz и яркостью до 4500 нит. Частота опроса сенсорного слоя достигает 1000 Hz. Есть поддержка HDR10+. Защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i. В основе смартфона лежит довольно мощный 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 4 (до 3,21 GHz). Предлагается 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 Gb флеш-памяти UFS 4.0.

В блок основной камеры входят три модуля по 50 Мп: главный (1/1.3, f/1.68, ЭФР 24 мм, OIS), перископический объектив (1/2.75, f/2.68, ЭФР 70 мм, 3-кратный оптический зум и 60-кратный цифровой) и широкоугольный объектив (1/2.76, f/2.2, угол обзора 114°). Фронтальная камера также получила датчик на 50 Мп (1/2.76, f/2.2). Все камеры способны записывать видео в 4K при 60 fps. Система TrueLens Engine 4 обеспечивает быструю обработку изображений и поддержку Ultra XDR Video с двойной экспозицией для сбалансированной съемки кадров с темными и яркими участками.

Аккумулятор емкостью 5150 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт (с 0 до 50% за 19 минут) и беспроводную на 15 Вт. Также поддерживается реверсивная зарядка на 5 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, eSIM, NFC, защита от воды и пыли по стандарту IP68. Габариты и вес: 160,6×75,6×8,99 мм, 218 гр. Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой Nothing OS 3.5. Производитель обещает пять лет обновлений Android и семь лет патчей безопасности.

Цены на Nothing Phone (3): 12/256 Gb — $799/€799, 16/512 Gb — $899/€899. Доступные цвета: классический черный и белый с вкраплениями серого и красного. Предзаказы начнутся 4 июля, а в продаже смартфон появится 15 июля.