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15 июля, 2025
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Представлены кнопочные телефоны HMD 101 4G и 102 4G с поддержкой DeepSeek

HMD 101 4G

Компания HMD Global представила в Китае кнопочные телефоны HMD 101 4G и 102 4G. Стоит напомнить, что HMD, ранее известная как производитель кнопочных телефонов Nokia, недавно начала выпускать новые модели под собственным брендом.

HMD 101 4G и 102 4G — это первые модели с физической клавиатурой, поддерживающие китайскую систему искусственного интеллекта DeepSeek. Пользователи смогут получать информацию по интересующим их темам, задавать вопросы, проверять прогноз погоды, устанавливать будильник и даже переводить тексты.

Телефоны получили довольно крупные физические кнопки и большие элементы интерфейса. Они работают на процессоре Unisoc T107 с поддержкой 4G, информация отображается на 2,8-дюймовом цветном дисплее. Есть модуль Bluetooth, слоты для двух SIM-карт, светодиодный фонарик, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, поддержка голосовой трансляции и FM-радио. Благодаря наличию слота для карты памяти объем накопителя можно увеличить до 32 Gb.

Встроенной аккумуляторной батареи емкостью 1450 мАч достаточно на 18 дней использования в режиме ожидания и на 6 часов в режиме разговора. Модель HMD 102 4G отличается наличием камеры.

Цена HMD 101 4G в Китае составляет $20, HMD 102 4G — $23,5.

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