В Steam начался фестиваль автоматизации

Компания Valve объявила о начале очередного тематического фестиваля в Steam, который посвящен играм об автоматизации, например, Factorio и Satisfactory. В играх присутствуют роботы, механизмы, конвейерные ленты и другие способы автоматизации производственных процессов.

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Кроме скидок, также доступны демоверсии множества тематических тайтлов. По традиции, пользователи Steam могут забрать в магазине предметов украшения для профиля: анимированный аватар, рамку и стикер.

Фестиваль автоматизации завершится 21 июля в 21:00 по бакинскому времени.