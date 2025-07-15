В Steam начался фестиваль автоматизации

Компания Valve объявила о начале очередного тематического фестиваля в Steam, который посвящен играм об автоматизации, например, Factorio и Satisfactory. В играх присутствуют роботы, механизмы, конвейерные ленты и другие способы автоматизации производственных процессов.
Кроме скидок, также доступны демоверсии множества тематических тайтлов. По традиции, пользователи Steam могут забрать в магазине предметов украшения для профиля: анимированный аватар, рамку и стикер.
Фестиваль автоматизации завершится 21 июля в 21:00 по бакинскому времени.