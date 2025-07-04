Представлен электрокроссовер Xpeng G7 — конкурент Tesla Model Y

Китайская автомобилестроительная компания XPeng полноценно представила электрический кроссовер G7, первая презентация которого состоялась в середине июня. Электрокроссовер позиционируется в качестве прямого конкурента для Tesla Model Y, но при этом XPeng G7 стоит дешевле и предлагает более широкий спектр оснащения.

Xpeng G7 стал седьмой моделью компании. Длина кроссовера составляет 4892 мм, ширина — 1925 мм, а высота — 1655 мм. Колесная база — 2890 мм. Объем багажника составляет 819 л., с разложенным вторым рядом кресел – 2277 л. Спереди есть дополнительный отсек на 47 л.

Базовый Xpeng G7 имеет задний привод с электромотором мощностью 296 л.с. На выбор доступны две версии литий-железо-фосфатной тяговой батареи: на 602 км (68,5 кВтч) и 702 км (80,8 кВтч) соответственно (по CLTC). Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,5 сек. Полноприводная версия появится позже. Также кроссовер может питать внешние устройства до 6 кВт. Есть быстрая зарядка с возможностью восстановить запас хода до 436 км за 10 мин.

Кроссовер оснащен адаптивной подвеской с искусственным интеллектом, которая в миллисекунды подстраивается под дорожные условия и, по заявлению Xpeng, превосходит по комфорту Mercedes-Benz GLE и Tesla Model Y. Стандартные колеса – 18-дюймовые, а за доплату можно заказать 20-дюймовые. Палитра включает шесть цветов кузова. Есть панорамный люк и выдвижные ручки дверей (двери – безрамочные).

В салоне особое внимание уделено шумоизоляции. В отделке интерьера использованы сочетания микроволокна и кожзама, а также декоративные вставки из деревянного шпона и полированного металла. На выбор будет предложено четыре варианта цветового оформления. По центру имеется 15,6-дюймовый сенсорный дисплей и мультимедийная система на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295. В салоне нет привычного дисплея приборов. Его призвана заменить проекция Xhud на всю поверхность лобового стекла, которая разработана совместно с компанией Huawei. Система обладает развитым искусственным интеллектом и продвинутым графическим оформлением с дополненной реальностью.

В салоне имеется две площадки с беспроводной зарядкой на 50 Вт, аудиоподсистема с 20 динамиками, а для пассажиров сзади предусмотрены 8-дюймовый экран управления, индивидуальный климат-контроль, складной столик и своя площадка для беспроводной зарядки.

Одним из ключевых технологических преимуществ XPeng G7 стал пакет автономного вождения. В топовой версии Ultra кроссовер оснащен двумя фирменными чипами Xpeng Turing AI с общей мощностью 2250 TOPS, что позволит достичь автономного вождения третьего уровня после обновления по воздуху, запланированного на декабрь 2025 года (при условии одобрения регуляторов). В базовых версиях используются чипы Nvidia Orin-X с производительностью 508 TOPS.

Цена электрокроссовера XPeng G7 составляет от $27 325 до $31 510. Для сравнения минимальная цена на Tesla Model Y в Китае — $36 784.