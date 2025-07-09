OnePlus представил бюджетный планшет Pad Lite

Компания OnePlus, кроме смартфонов Nord 5 и Nord CE5, выпустила на международном рынке новый планшет начального уровня Pad Lite.

Устройство оснащено 11-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, соотношение сторон 16:10, частотой обновления 90 Hz, частотой опроса 180 Hz и пиковой яркостью 500 нит. Дисплей способен отображать 70,8% цветового пространства NTSC. Поддерживается режим Eye Comfort, который снижает нагрузку на глаза, ограничивая синий свет и устраняя мерцание экрана.

За производительность OnePlus Pad Lite отвечает 6-нм процессор MediaTek Helio G100, графические вычисления обрабатываются ускорителем Arm Mali-G57 MC2. Производитель предлагает две модификации устройства с различным объемом памяти: 6/128 Gb с поддержкой Wi-Fi и 8/128 Gb с LTE-модемом. Емкость аккумулятора составляет 9340 мАч, поддерживается быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 33 Вт через порт USB Type-C. Время автономной работы – до 11 часов в режиме непрерывного воспроизведения видео и до 54 дней в режиме ожидания.

Планшет оборудован основной и фронтальной камерами по 5 Мп каждая. Звуковая подсистема OnePlus Pad Lite включает четыре динамика с поддержкой Hi-Res Audio и фирменной технологией Omnibearing Sound Field, которая адаптирует направление звука в зависимости от ориентации экрана, делая планшет удобным для просмотра видео, игр и прослушивания музыки. Поддерживаются Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz) и Bluetooth 5.4. Габариты устройства составляют 254,91×166,46×7,39 мм, вес – 530 гр. Программное обеспечение представлено операционной системой Android 15 с фирменной надстройкой OxygenOS 15.0.1.

Отдельно отмечается функция Screen Mirroring, которая позволяет дублировать экран смартфона OnePlus на планшет, перетаскивать файлы между устройствами, а также мгновенно получать на планшете фото и видео с телефона для редактирования. Кроме того, реализован детский режим OnePlus Kids Mode с функциями ограничения экранного времени, управления приложениями и встроенной защитой зрения.

OnePlus Pad Lite уже доступен для предзаказа в Великобритании. Дата начала поставок пока не объявлена. Доступен только один цвет корпуса – Aero Blue. Цены: 6/128 Gb (Wi-Fi) — £169, 8/128 Gb (LTE) — £199. Цены в Европе с аналогичными конфигурациями — €199 и €229 соответственно.