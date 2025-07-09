Решение «Лаборатории Касперского» для защиты бизнеса вновь показало в тесте AV-Comparatives абсолютную эффективность против взломов

Приложение Kaspersky Endpoint Security* вновь показало 100%-ю эффективность против попыток несанкционированного вмешательства в свою работу по итогам специализированного теста независимой лаборатории AV-Comparatives. Это подтверждает, что решение способно защитить себя от внесения изменений в свою работу со стороны пользователей и сторонних лиц, а также оградить связанные со своей работой сервисы, внутренние процессы, файлы и соответствующие ветки реестра от любых попыток нелегитимного вмешательства — даже если речь идёт о привилегированных пользователях. Kaspersky Endpoint Security успешно отразило все атаки во время тестирования.

Исследование было направлено на поиск в решениях уязвимостей, которые позволили бы злоумышленникам повлиять на их функционирование. Сертификацию прошли только те продукты, которые отразили 100% попыток атак, при этом их разработчики не знали заранее, какие методы будут использоваться в рамках теста. Отчёты публиковались только по сертифицированным решениям.

«Регулярное участие в независимых тестированиях даёт нам дополнительную возможность контролировать способности наших технологий противостоять современным киберугрозам и стабильно работать, — комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз „Лаборатории Касперского”. — Проверка самозащиты против несанкционированного вмешательства позволяет убедиться в стабильности уровня безопасности несмотря на используемые в ходе атаки техники. Мы гордимся тем, что наше решение для защиты рабочих станций в очередной раз показало наивысший результат».

В 2024 году «Лаборатория Касперского» приняла участие в 95 независимых тестах и обзорах, её продукты 91 раз заняли первые места и 92 раза вошли в тройку лидеров, достигнув высочайших результатов среди конкурентов в 12-й раз подряд.

«Данное тестирование направлено на поиск слабых мест в продуктах, которые могут быть улучшены разработчиками. Решение „Лаборатории Касперского” вновь успешно прошло все лабораторные испытания уровня самозащиты и подтвердило статус одного из самых надёжных продуктов для защиты конечных устройств», — комментирует Андреас Клементи (Andreas Clementi), основатель и генеральный директор AV-Comparatives.

Посмотреть полный отчёт о результатах исследования качества защиты от несанкционированного вмешательства в 2025 году можно по ссылке.

* Узнать подробнее о продуктах можно по ссылкам: Kaspersky Security для бизнеса, Kaspersky Symphony.