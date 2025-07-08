OnePlus представил смартфоны Nord 5 и Nord CE5

Компания OnePlus представила на международном рынке два новых смартфона средней ценовой категории — Nord 5 и Nord CE5. Аппараты пятого поколения получили немало улучшений по сравнению с моделями предыдущего поколения.

OnePlus Nord 5 оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 х 1272 пикселя (450 ppi), переменной частотой обновления 60-144 Hz, частотой сенсорного слоя до 300 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz и пиковой яркостью 1800 нит. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision, 100% охват DCI-P3, для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass 7i.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 3, за графику отвечает ускоритель Adreno 735. За охлаждение отвечает крупная испарительная камера площадью 7300 мм². Устройство может предложить 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель на 256 или 512 Gb стандарта UFS 3.1. Есть поддержка карт памяти microSD. Аппарат получил двойную основную камеру: главный датчик на 50 Мп (Sony LYT-700, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS+EIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (OV08D10, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов, автофокус, макро от 3,5 см). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (Samsung JN5, 1/2,76″, f/2.0, ЭФР 21 мм, автофокус) Обе камеры могут записывать видео 4K@60/30fps.

Вместо трехпозиционного ползунка оповещений, как и во флагманском OnePlus 13, используется программируемая кнопка Plus Key для вызова функциональности Mind Space. Эта опция умеет извлекать информацию со скриншотов, составлять краткую сводку и сохранять элементы для вызова в будущем. Предлагаются помощь при написании сообщений, транскрипция и перевод телефонных разговоров в реальном времени, голосовые заметки. Пока что опция доступна только англоговорящим пользователям.

Емкость аккумулятора смартфона для Европы и Индии отличается: 5200 мАч (Европа), 6800 мАч (Индия). В обеих версиях поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт, а также обходная зарядка. Габариты и вес: 163,41 x 77,04 x 8,1 мм, 211 гр.

Модель попроще OnePlus Nord CE5 получила 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2392 х 1080 пикселей (387 ppi), частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 120 Hz и пиковой яркостью 1430 нит. Поддерживаются HDR10+, Dolby Vision и 100% охват DCI-P3.

Смартфон построен на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 8350, графика — Mali-G615 MC6. Доступно 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 на 128 или 256 Gb с возможностью расширения. В основную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.8, ЭФР 26 мм, OIS+EIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2.2, ЭФР 16 мм). Камера поддерживает запись видео 4K@60/30fps. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (Sony IMX480, f/2.4, ЭФР 23 мм, запись видео 1080р@60/30fps).

В этой модели кнопки Plus Key для вызова функциональности Mind Space нет. Предложена другая ИИ-функциональность: транскрипция, составления текстов и редактирование изображений. Смартфон получил аккумулятор емкостью 7100 мАч для индийского рынка и 5200 мАч для европейского. В обеих версиях также поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт, но функции обходной зарядки нет. Габариты и вес: 163,58 x 76,02 x 8,27 мм, 200 гр.

В оснащение обеих моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, ИК-порт, стереодинамики и оптический экранный сканер отпечатков пальцев. Корпус защищен по стандарту IP65. Смартфоны работают на Android 15 с оболочкой Oxygen OS 15. Обещано четыре года обновлений Android и шесть лет патчей безопасности.

OnePlus Nord 5 доступен в цветах корпуса Marble Sands (кремовый), Dry Ice (голубовато-серый) и Phantom Grey (темно-серый). Цены: 8/256 Gb — €449, 12/512 Gb — €499. OnePlus Nord CE5 будет предложен в цветах Black Infinity (чнрный), Marble Mist (серый) и Nexus Blue (синий). Цены: 8/128 Gb — €299, 12/256 Gb — €349.