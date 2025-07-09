spot_img
9 июля, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыOnePlus выпустил уменьшенную версию smart-часов Watch 3 и TWS-наушники Buds 4

OnePlus выпустил уменьшенную версию smart-часов Watch 3 и TWS-наушники Buds 4

OnePlus Watch 3 OnePlus Buds 4

Помимо смартфонов Nord 5 и Nord CE5 и планшета Pad Lite, компания OnePlus представила еще два устройства: уменьшенную версию smart-часов Watch 3 диаметром 43 мм, а также беспроводные наушники Buds 4.

OnePlus Watch 3 OnePlus Buds 4

От стандартной версии (46 мм) уменьшенный вариант часов отличается AMOLED-дисплеем на 1,32 дюйма вместо 1,5 дюйма, небольшим безелем и блоком кнопок. Остальные характеристики остались без изменений. Время автономной работы составляет до 60 часов, а в режиме интенсивного использования — 36 часов.

Цена OnePlus Watch 3 (43 мм) на рынке Европы составляет €279. Цветовые варианты: Silver Steel (серебряный) и Black Steel (черный).

Беспроводные наушники Buds 4 оснащены двумя драйверами с 11-мм низкочастотным излучателем и 6-мм твитером каждый, а также двойным ЦАП. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 с Hi-Res Audio и беспроводной передачей на скорости до 1 Мбит/с. Предусмотрена система активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 44 дБ, имеется защита от пыли и влаги по стандарту IP55. При использовании со смартфонами OnePlus доступна функция ИИ-перевода речи в реальном времени.

На одном заряде наушники работают до 9 часов без ANC и до 6 часов при его активации. При подзарядке от кейса автономность достигает 45 и 37 часов соответственно. Поддерживается быстрая зарядка: 10 минут дают до 11 часов воспроизведения.

OnePlus Buds 4 уже поступили в продажу в Индии за $129. Доступные цвета: Zen Green (зеленый) и Storm Gray (серый).

Предыдущая статья
OnePlus представил бюджетный планшет Pad Lite
Следующая статья
Azercell продолжает просветительскую работу в сфере кибербезопасности
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,930ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»