OnePlus выпустил уменьшенную версию smart-часов Watch 3 и TWS-наушники Buds 4

Помимо смартфонов Nord 5 и Nord CE5 и планшета Pad Lite, компания OnePlus представила еще два устройства: уменьшенную версию smart-часов Watch 3 диаметром 43 мм, а также беспроводные наушники Buds 4.

От стандартной версии (46 мм) уменьшенный вариант часов отличается AMOLED-дисплеем на 1,32 дюйма вместо 1,5 дюйма, небольшим безелем и блоком кнопок. Остальные характеристики остались без изменений. Время автономной работы составляет до 60 часов, а в режиме интенсивного использования — 36 часов.

Цена OnePlus Watch 3 (43 мм) на рынке Европы составляет €279. Цветовые варианты: Silver Steel (серебряный) и Black Steel (черный).

Беспроводные наушники Buds 4 оснащены двумя драйверами с 11-мм низкочастотным излучателем и 6-мм твитером каждый, а также двойным ЦАП. Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0 с Hi-Res Audio и беспроводной передачей на скорости до 1 Мбит/с. Предусмотрена система активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 44 дБ, имеется защита от пыли и влаги по стандарту IP55. При использовании со смартфонами OnePlus доступна функция ИИ-перевода речи в реальном времени.

На одном заряде наушники работают до 9 часов без ANC и до 6 часов при его активации. При подзарядке от кейса автономность достигает 45 и 37 часов соответственно. Поддерживается быстрая зарядка: 10 минут дают до 11 часов воспроизведения.

OnePlus Buds 4 уже поступили в продажу в Индии за $129. Доступные цвета: Zen Green (зеленый) и Storm Gray (серый).