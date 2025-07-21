«Наше будущее — это единая региональная экосистема»

С 19 по 20 июня 2025 года в Jolly Joker Baku и Музее Каменной Летописи прошел фестиваль инноваций Baku ID. Лозунг этого года — «The Regional Nexus», а основная тема была посвящена развитию инновационного и технологического сотрудничества между регионами Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

На два дня инвесторы, стартапы и гости погрузились в динамичную атмосферу фестиваля, которая предоставила массу возможностей для нетворкинга, продуктивных встреч и заключения новых партнерств. В мероприятии приняли участие более 32 местных и зарубежных инвесторов, свыше 200 стартапов, более 4000 гостей и 21 партнер. Одним из самых ярких событий стали конкурсы стартапов, которые не только продемонстрировали наиболее перспективные проекты региона, но и открыли молодым предпринимателям путь к взаимодействию с инвесторами и реализации своих идей.

О том, как подобные мероприятия способствуют развитию локальной стартап-экосистемы, мы поговорили с генеральным директором SABAH.HUB Рагимом Байрамлы.

— 8 лет назад в нашем журнале вышло интервью с руководителем Центра инноваций и предпринимательства Barama, действовавшего при Azercell, Имраном Багировым. Он тогда выразил надежду, что когда-нибудь основатели азербайджанских стартапов смогут позволить себе ездить на Lamborghini. Стали ли мы ближе к этому моменту?

— Я уверен, что определенные сдвиги в этом направлении уже есть (улыбается). Это видно по количеству стартапов и объемам привлеченных ими инвестиций. Но важно понимать, что для основателя стартапа и его инвесторов путь к таким результатам лежит через первичное размещение акций (IPO) или стратегию выхода (Exit Strategy) — план, по которому основатели и инвесторы получают прибыль от своих вложений. На глобальном рынке этот процесс обычно занимает минимум 7-8 лет, а иногда и больше 10. Поэтому путь к крупным сделкам — продажа стартапа за сотни миллионов или даже миллиард долларов — это точно не вопрос одного-двух лет.

Тем не менее, наша экосистема развивается в правильном направлении. Уже появляются стартапы, которые привлекают сотни тысяч долларов инвестиций, а некоторые приближаются к отметке в миллион. Это говорит о том, что в ближайшие годы мы сможем выйти на новый уровень и приблизиться к таким результатам, как IPO или успешные стратегии выхода из проектов.

— Казахстан начал формировать стартап-экосистему примерно в то же время, что и мы, но там уже есть «единорог» Kaspi.kz. К 2029 году в стране ожидается появление еще пяти таких компаний. Что можно сказать о ситуации в нашей стране?

— Казахстан начал системное развитие стартап-экосистемы немного раньше Азербайджана, и сегодня там уже появился первый «единорог», что служит важным и вдохновляющим ориентиром для всего региона. При этом стоит отметить, что во многих случаях компании в нашем регионе, которых называют «единорогами», — это проекты, развивающиеся при поддержке крупных корпораций или государственных институтов. И это естественный этап становления инновационной инфраструктуры.

В Азербайджане наблюдается позитивная динамика: развивается венчурный рынок, активно осуществляются инвестиции в подготовку квалифицированных специалистов, а также растет число стартапов с оценкой около 100 миллионов долларов. Наличие нескольких быстрорастущих компаний является признаком устойчивого и комплексного развития экосистемы, что важно для ее дальнейшего масштабирования. Учитывая эти тенденции, в ближайшие годы можно рассчитывать на появление собственных азербайджанских «единорогов», что станет новым этапом укрепления и масштабирования нашей стартап-экосистемы.

— Пока стартапов на этом этапе у нас нет?

— Пока нет, но ситуация быстро меняется. Я считаю, что в ближайшие два года 2-3 стартапа смогут приблизиться к этой отметке. Аналогичная ситуация сейчас и в Казахстане, и в Узбекистане.

— Кто сегодня является основными инвесторами в Азербайджане?

— В Азербайджане можно выделить два типа инвесторов. Первый — это небольшие частные инвесторы, вкладывающие суммы от 20 до 100 тысяч манатов. Второй — крупные холдинги, активно поддерживающие стартапы. Среди них стоит отметить такие компании, как PASHA Holding, NEQSOL Holding и SOCAR.

Важно понимать, что около 80% всех привлеченных инвестиций поступило из-за рубежа. И это, на мой взгляд, позитивная тенденция. Иностранные инвесторы помогают местным стартапам выходить на международные рынки. Когда в проекты вкладываются инвесторы из Саудовской Аравии, ОАЭ или Омана, становится очевидно, что это люди, нацеленные на реальную прибыль и верящие в потенциал этих стартапов. Кроме того, год назад мы запустили венчурный фонд SABAH.fund с капиталом 25 млн. долларов, который осуществляет инвестиции не только в Азербайджане, но и в странах Центральной Азии, Южного Кавказа и MENA-региона.

— Какую роль, по вашему мнению, играет государство в развитии экосистемы?

— Государство выполняет сразу несколько ключевых ролей. Первая — это создание инфраструктуры: правильное законодательство, удобные финансовые механизмы, поддержка бизнес-среды. Вторая — подготовка квалифицированных кадров и мотивация молодежи. Сегодня Министерство науки и образования, Министерство экономики и Министерство цифрового развития и транспорта активно включены в эти процессы.

Да, не все развивается так быстро, как хотелось бы, но все ведомства понимают необходимость развития инновационной экосистемы. Пример тому — проект SABAH.city, который демонстрирует синхронность действий государственных структур и их заинтересованность в создании инновационного кластера.

— На каком этапе находится реализация проекта SABAH.city и какое значение он имеет для экосистемы?

— В настоящее время реализуется первая фаза проекта. Планируется застройка территории площадью 20 гектаров, на которой будет возведено около 120 тысяч квадратных метров зданий. Полное завершение проекта ожидается к 2030 году, однако строительные работы по первой фазе уже стартовали, и ее завершение запланировано на конец следующего года. SABAH.city станет важнейшим элементом национальной инновационной и образовательной экосистемы, объединив в одном пространстве университеты, стартапы и технологические компании. Это создаст условия для притока талантливой молодежи, инвесторов и международных партнеров, а также ускорит развитие инноваций, предпринимательства и образования в Азербайджане.

— Некоторые эксперты считают, что стартапы застревают на стадии участия в конкурсах с небольшими денежными призами и не переходят к реальному развитию. Согласны ли вы с этим и как решается эта проблема?

— Полностью согласен. Системная работа по формированию экосистемы в Азербайджане началась всего 3-4 года назад. До этого попытки развивать стартап-движение были разрозненными и не имели единой координации. Наша цель — объединить усилия крупных компаний, холдингов и государственных структур, чтобы построить эффективную экосистему. Мы создаем платформу, которая позволяет всем участникам взаимодействовать, обмениваться опытом и ресурсами.

При этом крайне важно, чтобы развитием экосистемы занимались люди, которые сами прошли путь в бизнесе и стартапах. Когда этим процессом управляют те, у кого нет практического предпринимательского опыта, мы часто становимся свидетелями красивых отчетов, небольших грантов и кажущейся активности. Но, к сожалению, реального прогресса это не дает. С нашей же точки зрения, ключевую роль в развитии должны играть частные компании и фонды, которые инвестируют не просто из соображений поддержки, а с реальным расчетом на прибыль. Именно такие инвестиции позволяют стартапам привлекать серьезное финансирование в размере миллионов долларов и переходить от участия в конкурсах к настоящему росту.

— Считаете ли вы, что ваша команда обладает достаточными компетенциями для этого?

— Я уверен в своей команде. Сам я начинал карьеру в консалтинге, в компании McKinsey, а затем мы создали LANDAU School. Пусть это и не стартап в классическом смысле, но успешный образовательный проект — это уже показатель предпринимательских навыков. Затем мы запустили Push30 — один из первых успешных стартапов Азербайджана. Его стоимость уже достигла 30 млн. долларов, он приносит прибыль в Узбекистане и Казахстане и расширяется на Ближний Восток.

Но главное — наша команда состоит из людей, которые достигли успеха в бизнесе, традиционном или стартап-среде, а также в корпоративном секторе. Все они верят в потенциал азербайджанской экосистемы и участвуют в ее развитии не ради должностей, а ради реальных результатов.

— Как выстраивается сотрудничество с экосистемами других стран региона?

— Мы не настолько большая страна, как США, Китай или Индия, чтобы строить полностью замкнутую локальную экосистему. Поэтому, говоря об экосистеме, мы подразумеваем региональную интеграцию. Наше ближайшее будущее связано с построением единого пространства со странами-соседями — Узбекистаном и Казахстаном, с которыми мы уже активно взаимодействуем. Следующий этап — выстраивание мостов между Южным Кавказом, Центральной Азией и Ближним Востоком. Если мы сумеем создать такую взаимосвязанную экосистему, это будет мощный, динамичный и перспективный региональный рынок.