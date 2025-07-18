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19 июля, 2025
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Adobe Firefly теперь генерирует звуковые эффекты на основе аудио-подсказок

Adobe Firefly

Компания Adobe продолжает расширять возможности ИИ-генератора Firefly. В сервис была добавлена функция генерации звуковых эффектов на основе аудио-подсказок. Например, можно сымитировать рык льва, чтобы нейросеть создала на его основе более реалистичный вариант.

Кроме того, разработчики добавили еще несколько улучшений:

  • Composition Reference — возможность загружать видео или изображения для руководства процессом генерации;
  • Keyframe Cropping — позволяет загружать первый и последний кадры видео и выбирать соотношение сторон;
  • Video Presets — предустановки для создания клипов в различных стилях, таких как аниме или векторная графика;
  • Generate Sound Effects — новый инструмент для создания звуков. На входе он принимает описание результата и пример аудио, после чего генерирует несколько похожих вариантов. Функция пока находится на стадии бета-тестирования;
  • Text to Avatar — генерация персонажей, читающих заданный текст.

Adobe также добавила поддержку сторонних моделей ИИ, включая Veo3 от Google.

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