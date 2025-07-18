Adobe Firefly теперь генерирует звуковые эффекты на основе аудио-подсказок

Компания Adobe продолжает расширять возможности ИИ-генератора Firefly. В сервис была добавлена функция генерации звуковых эффектов на основе аудио-подсказок. Например, можно сымитировать рык льва, чтобы нейросеть создала на его основе более реалистичный вариант.

Кроме того, разработчики добавили еще несколько улучшений:

Composition Reference — возможность загружать видео или изображения для руководства процессом генерации;

Keyframe Cropping — позволяет загружать первый и последний кадры видео и выбирать соотношение сторон;

Video Presets — предустановки для создания клипов в различных стилях, таких как аниме или векторная графика;

Generate Sound Effects — новый инструмент для создания звуков. На входе он принимает описание результата и пример аудио, после чего генерирует несколько похожих вариантов. Функция пока находится на стадии бета-тестирования;

Text to Avatar — генерация персонажей, читающих заданный текст.

Adobe также добавила поддержку сторонних моделей ИИ, включая Veo3 от Google.