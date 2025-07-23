Microsoft представил 5G-версию Surface Laptop с «динамической антенной системой»

Компания Microsoft представила 5G-версию ноутбука Surface Laptop. Новая модификация по техническим характеристикам повторяет Surface Laptop 7 с диагональю экрана 13,8 дюйма.
Новая версия ноутбука сможет подключаться к сетям 5G при помощи модуля eSIM или обычной nanoSIM по аналогии со смартфонами. Microsoft подчеркивает, что не просто добавила модем в ноутбук, а разработала для него специальную антенную систему. Внутри корпуса размещены шесть антенн, чтобы сигнал был устойчивым вне зависимости от того, как пользователь держит ноутбук.
«В основе Surface Laptop 5G лежит динамическая антенная система, которая непрерывно адаптируется к окружающей среде. Система использует шесть антенн, которые автоматически подстраиваются под положение устройства, в зависимости от того, как пользователь его держит или использует. Для этой конструкции потребовался новый материал, который позволяет пропускать радиосигналы, не снижая производительности, и в то же время обеспечивает долговечность, превосходные ощущения и легкость, к которым стремятся наши клиенты», — объясняет Нэнси Гаскилл (Nancie Gaskill), генеральный менеджер подразделения Surface.
Поставки Microsoft Surface Laptop 5G начнутся 26 августа по цене от $1799,99.