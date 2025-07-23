Microsoft представил 5G-версию Surface Laptop с «динамической антенной системой»

Компания Microsoft представила 5G-версию ноутбука Surface Laptop. Новая модификация по техническим характеристикам повторяет Surface Laptop 7 с диагональю экрана 13,8 дюйма.

Новая версия ноутбука сможет подключаться к сетям 5G при помощи модуля eSIM или обычной nanoSIM по аналогии со смартфонами. Microsoft подчеркивает, что не просто добавила модем в ноутбук, а разработала для него специальную антенную систему. Внутри корпуса размещены шесть антенн, чтобы сигнал был устойчивым вне зависимости от того, как пользователь держит ноутбук.

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«В основе Surface Laptop 5G лежит динамическая антенная система, которая непрерывно адаптируется к окружающей среде. Система использует шесть антенн, которые автоматически подстраиваются под положение устройства, в зависимости от того, как пользователь его держит или использует. Для этой конструкции потребовался новый материал, который позволяет пропускать радиосигналы, не снижая производительности, и в то же время обеспечивает долговечность, превосходные ощущения и легкость, к которым стремятся наши клиенты», — объясняет Нэнси Гаскилл (Nancie Gaskill), генеральный менеджер подразделения Surface.

Поставки Microsoft Surface Laptop 5G начнутся 26 августа по цене от $1799,99.