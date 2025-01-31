Microsoft обновил Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 процессорами Intel Lunar Lake

Компания Microsoft обновила ноутбук Surface Laptop 7 и планшетный компьютер Surface Pro 11 новыми процессорами Intel Lunar Lake. Версии 2024 года использовали Snapdragon X от Qualcomm. Новые Surface на базе чипов Intel позиционируются как решения для бизнеса.

Оба устройства сохранили свои привычные размеры. Планшет предлагается с 13-дюймовым экраном, а ноутбук — в версиях с 13,8- и 15-дюймовым дисплеем. По части дизайна изменений тоже нет. Все версии соответствуют требованиям Copilot+PC.

Независимо от размера экрана ноутбуки Surface Laptop 7 будут выпускаться в следующих конфигурациях:

Intel Core Ultra 5 236V, 16 Gb LPDDR5X, Arc Graphics 130V;

Intel Core Ultra 5 238V, 32 Gb LPDDR5X, Arc Graphics 130V;

Intel Core Ultra 7 266V, 16 Gb LPDDR5X, Arc Graphics 140V;

Intel Core Ultra 7 288V, 32 Gb LPDDR5X, Arc Graphics 140V.

13,8-дюймовая версия ноутбука получила сенсорный экран разрешением 2304×1536 пикселей (3:2), частотой обновления 120 Hz, яркостью до 600 нит, поддержкой Dolby Vision IQ и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Автономность ноутбука составляет до 20 часов при воспроизведении видео с локального накопителя или до 12 часов при работе с веб-браузерами. Вес составляет 1,35 кг.

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15-дюймовая модель отличается разрешением экрана (2496×1664 пикселя), автономностью (до 22/14 ч) и весом (1,66 кг). Модель также оснащена считывателем карт памяти microSDXC Express и предлагает опциональный считыватель смарт-карт. Microsoft пока не сообщила о емкости аккумуляторов для обеих моделей. Ноутбуки оснащены парой портов Thunderbolt 4, одним USB Type-A (10 Гбит/с) и 3,5-мм аудиовыходом. Есть веб-камера с разрешением 1080p и поддержка Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4.Позднее в этом году они будут доступны с 5G-модемами.

Новый планшет Surface Pro 11 предлагается с двумя вариантами дисплея: IPS или OLED. OLED-версия отличается улучшенной цветопередачей и поддержкой HDR. Разрешение экрана составляет 2880 × 1920 пикселей. Заявлена яркость 600 нит (900 нит в HDR-режиме) и защитное покрытие Gorilla Glass 6. В качестве постоянной памяти планшет предлагает NVMe-накопитель PCIe 4.0 объемом 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Автономность достигает до 14 часов (емкость не сообщается). Планшет получил веб-камеру с разрешением 1440p, 10-Мп камеру на задней панели, два разъема Thunderbolt 4 (USB4), поддержку Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4. Аудиовыхода 3,5 мм нет.

Цены на обновленные Microsoft Surface Laptop 7 и Surface Pro 11 начинаются от $1499. В продажу устройства поступят с 18 февраля.