JBL выпустил Bluetooth-колонку с функциями будильника и ночника

Компания JBL выпустила беспроводную Bluetooth-колонку Music Horizon 3, которая может также использоваться в качестве будильника, FM-радио и ночника. Устройство лучше всего подходит для небольших и средних помещений.

Колонка получила два 1,5-дюймовых полнодиапазонных динамика и два пассивных излучателя с поддержкой стереозвука. Цифровой дисплей отображает виджет часов, дату, время будильника, название воспроизводимого музыкального трека или радиостанции. Яркость экрана автоматически регулируется в зависимости от условий освещения.

Music Horizon 3 умеет включать FM-радио в заданное время, а также постепенно увеличивать яркость подсветки для мягкого пробуждения. Колонку также можно использовать в качестве ночника, регулируя цветовую температуру и яркость через приложение JBL One. Можно выбрать расслабляющие звуковые эффекты, помогающие быстрее уснуть, такие как «шум морских волн», «звуки дождя» или «звуки леса». Сенсорные кнопки облегчают управление устройством в условиях слабого освещения. Габариты устройства составляют 209 x 137 x 83 мм.

Поддерживается беспроводной протокол Bluetooth 5.3 с возможностью одновременного подключения двух устройств. Также имеется поддержка технологии Auracast для создания стереопар с другими колонками производства JBL и Harman.

Колонка JBL Music Horizon 3 уже поступила в продажу в Китае за $153, о доступности новинки в других странах информации нет.