Илон Маск анонсировал специальную версию чат-бота Grok для детей

Илон Маск на своей странице в соцсети X сообщил, что стартап xAI готовит специальную версию чат-бота Grok для детской аудитории. Приложение получило рабочее название Baby Grok. Оно будет заметно отличаться от оригинала по части подбора контента в ответ на запросы пользователей.

Подробностей о проекте пока нет. Ожидается, что версия для детей будет предусматривать оптимизацию под образовательные задачи, помимо чисто развлекательных функций. Если Baby Grok завоюет популярность, то сможет стать дополнительным источником дохода для xAI. Кроме того, приложение станет своего рода ответом на представленный ранее специальный режим работы Google Gemini для пользователей в возрасте до 13 лет.

Сроки запуска Baby Grok разработчиками пока не объявлены. Возможно, что в некоторых странах новый проект столкнется с законодательными ограничениями.