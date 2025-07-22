«Apacer обеспечивает будущее искусственного интеллекта и экологически чистых вычислений»

Компания Apacer является мировым лидером по разработке программного обеспечения для хранения данных, а также производства цифровых запоминающих устройств и модулей памяти. Компания была основана в 1997 году в качестве профессионального поставщика модулей DRAM и уже более четверти века является одним из мировых лидеров в индустрии памяти и хранения данных. Компания постоянно расширяет линейки своих продуктов, увеличивая производственные мощности с помощью вертикальной интеграции технологии полупроводников и усиления работы в области научно-технических разработок. Сегодня портфель предложений Apacer включает широкий ассортимент продуктов, в число которых входят SSD-накопители, стандартные модули оперативной памяти (DRAM) и продукты для геймеров, портативные жесткие диски, USB-флеш-накопители, а также карты памяти, являющиеся одними из самых надежных на рынке. Штаб-квартира Apacer расположена в Тайбэе (Тайвань), а дочерние предприятия компании работают в США, Японии, Нидерландах, Индии и Китае. Компания обладает широкой сетью партнеров в мире, в число которых входит и компания Techpro DC, являющаяся официальным дистрибьютором Apacer на протяжении многих лет. Более подробно о продуктах Apacer, позиционировании компании и о том, как она готовится к наступлению эпохи искусственного интеллекта, мы поговорили с менеджером по продажам Apacer в странах СНГ Туяной Доржиевой.

— В чем заключаются основные преимущества и особенности Apacer?

— Apacer тесно сотрудничает с крупнейшими мировыми производителями в области полупроводников и контроллеров. Участие в подобных альянсах гарантирует компании доступ к передовым технологиям, компонентам высочайшего качества и позволяет постоянно расширять свои инновационные возможности. Среди ключевых стратегических партнеров Apacer на сегодняшний день известные производители флеш-памяти и DRAM, такие как Samsung, Kioxia, SK Hynix, Micron и Western Digital. Сотрудничество с этими гигантами обеспечивает Apacer стабильные поставки чипов NAND Flash и DRAM, являющихся основой всех продуктов памяти и хранения данных. В качестве наших партнеров также выступают ведущие разработчики контроллеров, как Silicon Motion, Phison, InnoGrit и Maxiotek. Партнерство с ними позволяет Apacer разрабатывать высокопроизводительные SSD-накопители и прочие решения, обеспечивающие максимальную скорость, надежность и эффективность. Такие альянсы являются неотъемлемой частью стратегии Apacer по предоставлению передовых решений, отвечающих самым высоким требованиям рынка.

Также хочу добавить, что Apacer является одним из ключевых партнеров и поставщиком компании Acer Inc. История нашей компании очень тесно переплетена с Acer. Так, в ноябре 2022 года Acer приобрела 9% акций нашей компании, а в 2024 году эта компания, наряду с Phison и Advantech, была названа одним из трех важнейших стратегических партнеров Apacer. Интересным фактом является и то, что весь топ-менеджмент нашей компании — бывшие инженеры и выходцы из Acer, что обеспечивает прочные связи, глубокое взаимопонимание и согласованность стратегий между двумя компаниями.

— Расскажите подробнее о продуктовой линейке Apacer.

— Наша компания предлагает широкий и разнообразный ассортимент продукции, охватывающий ключевые сегменты рынка хранения данных — от потребительских решений до высокопроизводительных промышленных систем:

SSD-накопители: Apacer находится на передовом рубеже инноваций в сфере SSD. На выставке Computex 2025 были представлены революционные накопители PCIe Gen5, например, модель AS2280F4U M.2 NVMe SSD, способные достигать ошеломляющих скоростей чтения до 14 000 МБ/с и записи до 13 000 МБ/с. Это делает их идеальными для геймеров, создателей контента и профессионалов, которым требуется максимальная производительность. Помимо впечатляющей скорости, эти SSD-накопители отличаются повышенной энергоэффективностью, обеспечивая снижение энергопотребления до 45% по сравнению с предыдущими поколениями Gen5 SSD, и повышенной долговечностью благодаря встроенным механизмам защиты данных, включая коррекцию ошибок и выравнивание износа. В актуальном портфеле компании также представлены компактные решения для портативных консолей (PE4430-R M.2 2230) и уникальные внешние SSD-накопители с магнитным креплением (AS725 Magnetic USB 3.2 Gen2 USB-C), что демонстрирует ориентацию Apacer на разнообразные пользовательские сценарии.

Apacer находится на передовом рубеже инноваций в сфере SSD. На выставке Computex 2025 были представлены революционные накопители PCIe Gen5, например, модель AS2280F4U M.2 NVMe SSD, способные достигать ошеломляющих скоростей чтения до 14 000 МБ/с и записи до 13 000 МБ/с. Это делает их идеальными для геймеров, создателей контента и профессионалов, которым требуется максимальная производительность. Помимо впечатляющей скорости, эти SSD-накопители отличаются повышенной энергоэффективностью, обеспечивая снижение энергопотребления до 45% по сравнению с предыдущими поколениями Gen5 SSD, и повышенной долговечностью благодаря встроенным механизмам защиты данных, включая коррекцию ошибок и выравнивание износа. В актуальном портфеле компании также представлены компактные решения для портативных консолей (PE4430-R M.2 2230) и уникальные внешние SSD-накопители с магнитным креплением (AS725 Magnetic USB 3.2 Gen2 USB-C), что демонстрирует ориентацию Apacer на разнообразные пользовательские сценарии. HDD: Несмотря на растущую популярность SSD-накопителей, Apacer продолжает предлагать надежные внешние портативные жесткие диски. Они остаются отличным выбором для пользователей, которым требуется большое пространство для хранения данных и экономичное решение для резервного копирования. Наши модели представлены в четырех объемах — 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ.

Несмотря на растущую популярность SSD-накопителей, Apacer продолжает предлагать надежные внешние портативные жесткие диски. Они остаются отличным выбором для пользователей, которым требуется большое пространство для хранения данных и экономичное решение для резервного копирования. Наши модели представлены в четырех объемах — 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ. NAS: Apacer активно развивает специализированные NAS SSD, разработанные для круглосуточной работы и высоких нагрузок в сетевых хранилищах данных, обеспечивая повышенную выносливость и стабильность, критически важные для систем, работающих в режиме 24/7. Компания гордится стратегическим сотрудничеством с QNAP — одним из лидеров рынка NAS-решений. Это партнерство обеспечивает оптимальную совместимость и производительность SSD-накопителей Apacer с устройствами QNAP, что позволяет пользователям создавать высокопроизводительные и исключительно надежные сетевые хранилища как для домашнего, так и для бизнес-использования.

Apacer активно развивает специализированные NAS SSD, разработанные для круглосуточной работы и высоких нагрузок в сетевых хранилищах данных, обеспечивая повышенную выносливость и стабильность, критически важные для систем, работающих в режиме 24/7. Компания гордится стратегическим сотрудничеством с QNAP — одним из лидеров рынка NAS-решений. Это партнерство обеспечивает оптимальную совместимость и производительность SSD-накопителей Apacer с устройствами QNAP, что позволяет пользователям создавать высокопроизводительные и исключительно надежные сетевые хранилища как для домашнего, так и для бизнес-использования. Оперативная память: Apacer является ведущим производителем модулей оперативной памяти (DRAM), предлагая широкий выбор, от стандартных решений до высокопроизводительных игровых модулей DDR5. Например, серия NOX RGB DDR5 CUDIMM обеспечивает базовую скорость до 8000 МТ/с с возможностью разгона до 9000 МТ/с. В сотрудничестве с ASUS TUF Gaming Alliance были разработаны модули NOX TUF DDR5, гарантирующие высокую производительность и надежность для геймеров.

Apacer является ведущим производителем модулей оперативной памяти (DRAM), предлагая широкий выбор, от стандартных решений до высокопроизводительных игровых модулей DDR5. Например, серия NOX RGB DDR5 CUDIMM обеспечивает базовую скорость до 8000 МТ/с с возможностью разгона до 9000 МТ/с. В сотрудничестве с ASUS TUF Gaming Alliance были разработаны модули NOX TUF DDR5, гарантирующие высокую производительность и надежность для геймеров. Карты памяти: Компания также предлагает надежные карты памяти microSDHC/SDXC UHS-I U1 V10 A1 со скоростью чтения до 100 МБ/с, что делает их идеальными для мобильных устройств, камер и дронов, обеспечивая стабильную запись Full HD и 3D-видео. Apacer поддерживает свою приверженность качеству, защите данных и экологической ответственности даже в таких повседневных продуктах.

Компания также предлагает надежные карты памяти microSDHC/SDXC UHS-I U1 V10 A1 со скоростью чтения до 100 МБ/с, что делает их идеальными для мобильных устройств, камер и дронов, обеспечивая стабильную запись Full HD и 3D-видео. Apacer поддерживает свою приверженность качеству, защите данных и экологической ответственности даже в таких повседневных продуктах. Флэш-накопители: Apacer производит широкий спектр USB-флеш накопителей, от компактных и стильных моделей для повседневного использования до высокоскоростных решений, идеальных для быстрого переноса больших файлов и создания загрузочных дисков.

— На рынке Азербайджана ваш бренд по популярности пока уступает конкурентам. Чем, на ваш взгляд, продукция Apacer может завоевать потребителя?

— В нашем портфолио есть продукты для самых разнообразных сегментов, от потребительских и вполне доступных решений до высокопроизводительных игровых и промышленных, которые могут завоевать сердца самого широкого круга потребителей. Кроме того, важно понимать, что компания Apacer придерживается строгой системы управления качеством ISO 9001:2015, что подчеркивает ее приверженность высочайшим стандартам на каждом этапе производства. Компания также совершила настоящий экологический прорыв, выпустив первые в мире модули оперативной памяти, в которых не используется свинец в качестве компонента. Это достижение не только превосходит строгие экологические стандарты RoHS (Restriction of Hazardous Substances), но и устанавливает новый ориентир для экологически безопасных практик в индустрии памяти. Такой шаг демонстрирует непоколебимую приверженность Apacer принципам устойчивого развития и корпоративной ответственности.

— Тема работы с данными в эпоху искусственного интеллекта сегодня становится особенно популярной. Как Apacer трансформирует свое производство под эти запросы?

— Безусловно, способы хранения данных играют ключевую роль в развитии искусственного интеллекта, периферийных вычислений и «зеленой» инфраструктуры. И на выставке COMPUTEX 2025 компания представила новое поколение решений для хранения данных, ориентированных как на корпоративный, так и на потребительский рынки. В число таких решений для эпохи искусственного интеллекта, помимо перечисленных выше, вошли следующие продукты:

CoreEnergy — программное обеспечение, которое позволяет пользователям настраивать параметры производительности для удовлетворения требований приложений, чувствительных к питанию.

— программное обеспечение, которое позволяет пользователям настраивать параметры производительности для удовлетворения требований приложений, чувствительных к питанию. Технология CoreVolt 2 , которая использует определение напряжения в реальном времени и танталовые полимерные конденсаторы для мгновенной стабилизации питания во время колебаний, обеспечивая бесперебойную работу SSD-накопителей и защиту данных.

, которая использует определение напряжения в реальном времени и танталовые полимерные конденсаторы для мгновенной стабилизации питания во время колебаний, обеспечивая бесперебойную работу SSD-накопителей и защиту данных. Новое поколение SSD-накопителей BiCS 8 , обеспечивающих большую емкость и более низкое энергопотребление.

, обеспечивающих большую емкость и более низкое энергопотребление. PT25R-Pi HAT SSD — высоконастраиваемое и совместимое с Raspberry Pi решение, обеспечивающее повышенную производительность.

— высоконастраиваемое и совместимое с Raspberry Pi решение, обеспечивающее повышенную производительность. Новая серия SSD-накопителей, в которых не используется свинец, разработанная в ответ на мировые тенденции ESG.

Высокопроизводительные SSD PCIe Gen5 позволяют создателям контента переосмыслить свой пользовательский опыт.

— А что вы можете сказать о надежности продукции Apacer?

— Помимо потребительского сегмента, Apacer является значимым игроком в индустриальной сфере, предлагая специализированные решения для критически важных приложений. Компания занимается разработкой и производством продуктов, которые выдерживают экстремальные нагрузки, обеспечивая беспрецедентную стабильность и долговечность в таких отраслях, как автоматизация производства, аэрокосмическая промышленность, медицина, транспорт, а также игровые автоматы и серверные системы. Успех Apacer в индустриальном сегменте основан на глубоком понимании специфических требований этих рынков. Компания разрабатывает продукты, способные выдерживать:

Широкие температурные диапазоны. От -40°C до +85°C, что критически важно для оборудования, работающего в суровых климатических условиях или в производственных цехах с нестабильной температурой.

От -40°C до +85°C, что критически важно для оборудования, работающего в суровых климатических условиях или в производственных цехах с нестабильной температурой. Вибрации и удары. Продукция Apacer проходит строгие испытания и соответствует военным стандартам, таким как MIL-STD-810G, что гарантирует ее надежность в движущихся системах, например, в транспорте или промышленном оборудовании, подверженном постоянным механическим воздействиям.

Продукция Apacer проходит строгие испытания и соответствует военным стандартам, таким как MIL-STD-810G, что гарантирует ее надежность в движущихся системах, например, в транспорте или промышленном оборудовании, подверженном постоянным механическим воздействиям. Электромагнитные помехи (EMI). Специальные меры защиты и тщательно спроектированные компоненты обеспечивают стабильную работу в условиях сильных электромагнитных полей, предотвращая сбои и потерю данных.

Специальные меры защиты и тщательно спроектированные компоненты обеспечивают стабильную работу в условиях сильных электромагнитных полей, предотвращая сбои и потерю данных. Долгий срок службы и стабильность BOM (Bill of Materials). Для промышленных клиентов Apacer обеспечивает строгий контроль за составом компонентов и долгосрочную доступность продукции, что минимизирует необходимость дорогостоящей переработки систем и обеспечивает непрерывность производственных процессов.

И в заключение я хотела бы привести яркие примеры успеха Apacer в индустриальном сегменте, которые включают:

Решения для медицинского оборудования. Для эндоскопических устройств, требующих высокой надежности и постоянного доступа к данным, Apacer разработала специализированные SSD-накопители. Эти устройства обеспечивают стабильность передачи больших объемов видеоданных в реальном времени и используют только высококачественные компоненты, полученные напрямую от надежных поставщиков.

Для эндоскопических устройств, требующих высокой надежности и постоянного доступа к данным, Apacer разработала специализированные SSD-накопители. Эти устройства обеспечивают стабильность передачи больших объемов видеоданных в реальном времени и используют только высококачественные компоненты, полученные напрямую от надежных поставщиков. Бортовые системы в аэрокосмической отрасли. SSD-накопители Apacer, такие как PV25P-M280, были выбраны для применения в бортовых системах из-за их исключительной производительности, стабильности, низкой задержки, быстрой передачи данных и высокой энергоэффективности.

SSD-накопители Apacer, такие как PV25P-M280, были выбраны для применения в бортовых системах из-за их исключительной производительности, стабильности, низкой задержки, быстрой передачи данных и высокой энергоэффективности. Транспортные системы и автоматизация. Продукция Apacer широко применяется в системах управления движением, умных дорожных сетях и промышленной автоматизации, где требуется максимальная надежность и устойчивость к внешним воздействиям. В числе одних из запоминающихся реализованных нами проектов в этой сфере я бы отметила поставку SSD-накопителей и памяти для Тайбэйского метрополитена и высокоскоростной железнодорожной системы на Тайване.

Дополнительную информацию о решениях Apacer вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Apacer в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com