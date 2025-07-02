AnTuTu: самые мощные Android-флагманы и смартфоны среднего уровня июня

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежие рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и средней ценовой категории по итогам июня 2025 года.

В рейтинге самых мощных флагманских смартфонов три первые позиции заняли модели на базе Snapdragon 8 Elite. Как и в прошлом месяце, лидером стал Nubia Red Magic 10S Pro+ на базе разогнанной версии процессора и улучшенной системой охлаждения. Аппарат набрал 2 907 137 баллов. На втором месте оказался Vivo X200 Ultra с 2 885 215 баллами, на третьем — OPPO Find X8 Ultra с 2 883 092 баллами.

В Топ-10 также вошли смартфоны: Vivo X200s, iQOO Neo 10 Pro+, Realme GT Pro, OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13, iQOO 13 и Redmi K80.

В рейтинге смартфонов среднего уровня на первых трех местах расположились смартфоны на базе процессора MediaTek. Возглавил рейтинг смартфон iQOO Z10 Turbo с процессором MediaTek Dimensity 8400 и 1 767 568 баллами, второе место занял Redmi Turbo 4 с Ultra-модификацией Dimensity 8400 и 1 676 970 баллами, а замкнул тройку лидеров OPPO Reno14 Pro, построенный на базе Dimensity 8450 и набравший 1 577 098 баллов.

Далее идут OnePlus Ace 3V, OPPO Reno14, Redmi K70E, Honor 400, Redmi Note 12 Turbo, Vivo S30 и iQOO Z8.

Статистика была собрана в период с 1 по 30 июня 2025 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.