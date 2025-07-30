HMD выпустил новую версию 2660 Flip с поддержкой нейросети Deepseek и док-станцией

Компания HMD представила новую версию кнопочного телефона 2660 Flip, который стал преемником оригинальной модели, вышедшей в марте этого года. Устройство, выполненное в форм-факторе раскладушки, получило улучшенный экран, поддержку нейросети Deepseek и док-станции.

В обновленном HMD 2660 Flip по-прежнему установлен основной 2,8-дюймовый QVGA-экран, есть выделенная кнопка экстренного вызова и клавиатура с большими кнопками, что делает телефон удобным в использовании. Аппарат также работает на базе процессора Unisoc T107 в паре с 64 Mb оперативной памяти и 128 Mb памяти для хранения данных. Имеется слот для карт microSD до 32 Gb. За автономность отвечает съемный аккумулятор на 1450 мАч. Есть поддержка 4G, модуль Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, двойной слот для SIM-карт, камера на 0,3 Мп, FM-радио, MP3-плеер, фонарик, разъем 3,5 мм и защита от пыли и влаги по стандарту IP54.

В новой версии заявлен улучшенный внешний экран. Помимо времени и даты, пользователи могут проверять входящие звонки, текстовые сообщения и другие уведомления, не открывая телефон. Кроме того, HMD 2660 Flip получил специальную кнопку для запуска нейросети Deepseek. Пользователи могут использовать ИИ-помощника для решения рабочих, бытовых и учебных вопросов, а также для активации будильника, открытия календарей и контактов, включения радио и других функций. Другой особенностью телефона стала зарядная станция, которая позволяет восполнить ресурс аккумулятора без лишних проводов.

Цена новой версии HMD 2660 Flip составляет $55.