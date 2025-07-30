spot_img
31 июля, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияPalo Alto Networks объявляет о соглашении по приобретению CyberArk

Palo Alto Networks объявляет о соглашении по приобретению CyberArk

Palo Alto

Американская компания Palo Alto Networks, один из мировых лидеров в области кибербезопасности, объявила о приобретении израильской компании CyberArk Software Ltd. в рамках соглашения, оценивающего стоимость актива примерно в 25 млрд. долларов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Как сообщается, инвесторы CyberArk получат 45 долларов наличными за акцию и 22005 акций Palo Alto Networks, что делает это самым большим приобретением за всю историю компании с момента прихода CEO Никеша Арора в 2018 году. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2026 финансового года Palo Alto Networks.

Благодаря этой покупке Palo Alto получит расширенный портфель продуктов в сфере Identity Security — технологий, отвечающих за контроль доступа к внутренним ресурсам компаний. В современной среде, где искусственный интеллект все активнее используется для автоматизации бизнес-процессов, такие решения становятся критически важными.

Это соглашение станет очередным шагом в консолидации рынка кибербезопасности. Компании стремятся создать полноценные платформы для клиентов, желающих сократить количество поставщиков услуг и уменьшить затраты.

Предыдущая статья
HMD выпустил новую версию 2660 Flip с поддержкой нейросети Deepseek и док-станцией
Следующая статья
В Photoshop появились новые функции генеративного ИИ для улучшения качества изображений
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,925ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»