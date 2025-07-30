Palo Alto Networks объявляет о соглашении по приобретению CyberArk

Американская компания Palo Alto Networks, один из мировых лидеров в области кибербезопасности, объявила о приобретении израильской компании CyberArk Software Ltd. в рамках соглашения, оценивающего стоимость актива примерно в 25 млрд. долларов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Как сообщается, инвесторы CyberArk получат 45 долларов наличными за акцию и 22005 акций Palo Alto Networks, что делает это самым большим приобретением за всю историю компании с момента прихода CEO Никеша Арора в 2018 году. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2026 финансового года Palo Alto Networks.

Благодаря этой покупке Palo Alto получит расширенный портфель продуктов в сфере Identity Security — технологий, отвечающих за контроль доступа к внутренним ресурсам компаний. В современной среде, где искусственный интеллект все активнее используется для автоматизации бизнес-процессов, такие решения становятся критически важными.

Это соглашение станет очередным шагом в консолидации рынка кибербезопасности. Компании стремятся создать полноценные платформы для клиентов, желающих сократить количество поставщиков услуг и уменьшить затраты.