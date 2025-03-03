Представлены кнопочные телефоны HMD 130 Music, 150 Music и 2660 Flip

На MWC 2025 компания HMD Global представила три новые модели кнопочных телефонов, разработанных для упрощения мобильного опыта и снижения количества отвлекающих факторов. Все новинки получили яркие расцветки корпуса.

HMD 130 Music и 150 Music отличаются между собой наличием камеры в старшей модели. Остальные характеристики идентичны. Телефоны оборудованы 2,4-дюймовыми QVGA-дисплеями с разрешением 240×320 пикселей. В основе лежит процессор Unisoc 6531F с всего лишь 8 Mb ОЗУ и 8 Mb встроенной памяти, есть поддержка карт microSD до 32 Gb.

В оснащение моделей также входят динамик мощностью 2 Вт, FM-приемник, MP3-плеер, порт USB Type-C, двойной слот для SIM-карт, модуль Bluetooth 5.0 и 3,5-мм разъем для наушников. Съемный аккумулятор емкостью 2500 мАч обеспечивает до 34 дней работы без подзарядки в режиме ожидания. Телефоны построены на программной платформе Series 30+.

HMD 130 Music доступен в черном, синем и красном цветах корпуса, а 150 Music — в черном, фиолетовом и голубом. Цена обеих моделей в Китае составляет $36.

HMD 2660 Flip — это обновление модели Nokia 2660 Flip 4G, выпущенной в 2022 году. Устройство, выполненное в форм-факторе раскладушки, получило 2,8-дюймовый QVGA-экран и выделенную кнопку экстренного вызова. Клавиатура с большими кнопками, что делает телефон удобным в использовании.

Телефон работает на базе процессора Unisoc T107 в паре с 64 Mb оперативной памяти и 128 Mb памяти для хранения данных. Имеется слот для карт microSD до 32 Gb. За автономность отвечает съемный аккумулятор на 1450 мАч. Есть поддержка 4G, модуль Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, двойной слот для SIM-карт, камера на 0,3 Мп, FM-радио, MP3-плеер, фонарик, разъем 3,5 мм и защита от пыли и влаги по стандарту IP54.

Цена HMD 2660 Flip в черной, фиолетовой и розовой расцветках корпуса составляет $87.