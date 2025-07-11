Epic Games Store дарит своим пользователям Figment 2: Creed Valley и Sky Racket

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: экшен-RPG Figment 2: Creed Valley и аркадный шутер Sky Racket. Предложение будет актуально до 17 июля в 19:00 по бакинскому времени.

Figment 2: Creed Valley – это игра с элементами квеста и экшена, действие которой происходит в человеческом разуме, охваченном кошмарами. Первую часть отдавали на прошлой раздаче. На этот раз героям предстоит починить Моральный компас человека, в чьем сознании они находятся. Релиз игры состоялся в марте 2023 года, средняя оценка игры на OpenCritic составила 72 балла из 100.

В Sky Racket реализована уникальная комбинация жанров, которая смешивает классические shoot’em up и block breaker. По мере прохождения игрокам предстоит отбивать выстрелы обратно в своих врагов во время полета, путешествуя при этом по удивительным мирам. В игре также доступен кооперативный режим для двоих. Sky Racket вышла в 2019 году, рейтинг на Metacritic и OpenCritic превысил 70 баллов из 100.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать стратегию Sid Meier’s Civilization VI в «платиновом» издании.