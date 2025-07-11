Формируя будущее финансов: Mastercard и AmCham исследуют роль ИИ в финансовых услугах

Искусственный интеллект больше не является просто модным словом – он активно меняет то, как мы используем банковские услуги, делаем покупки и оплачиваем счета. Это было основным посылом мероприятия AmCham, прошедшего 8 июля в Баку под названием ««Адаптироваться или остаться позади: неизбежная роль ИИ в финансах», где Mastercard лидирует в исследованиях будущего отрасли.

Основной доклад был представлен г-ном Мехметом Гулезом, руководителем Mastercard Services в Турции и Азербайджане. В своей презентации г-н Гулез поделился своим видением того, как искусственный интеллект меняет клиентский опыт, оптимизирует операции и позволяет принимать более разумные, основанные на данных решения во всем финансовом секторе.

Во второй части мероприятия состоялась динамичная панельная дискуссия с участием г-на Мехмета Гулеза, главы Mastercard Services в Турции и Азербайджане, и г-на Мехмета Али Саваса, директора по цифровому банкингу ABB Bank. Модератором дискуссии выступил г-н Хамид Саламли, директор по развитию бизнеса Mastercard Services.

Агенты ИИ выходят на первый план

Одной из центральных идей, обсуждавшихся в ходе дискуссии, была растущая роль интеллектуальных «агентов» ИИ в повседневной коммерции. В ближайшем будущем эти агенты будут не только обрабатывать платежи, но и управлять всем процессом покупки: от поиска продуктов и сравнения цен до завершения транзакций и предоставления поддержки после покупки.

Этот сдвиг означает переход от приложений и веб-сайтов к интеллектуальным помощникам, которые понимают предпочтения пользователей, запоминают предыдущие выборы и действуют проактивно от имени клиента, делая покупки быстрее, проще и более персонализированными, чем когда-либо прежде.

«Мы вступаем в фазу, когда уровень взаимодействия становится умнее, чем интерфейс», — отметил Мехмет Гулез. «ИИ-агенты будут не просто выполнять команды — они будут понимать, предвидеть и действовать от имени пользователя».

Это больше, чем просто удобство. Это изменение в том, как построена вся платежная система, и это означает, что финансовые учреждения должны переосмыслить то, как они взаимодействуют, общаются и предлагают услуги в этом новом мире, основанном на искусственном интеллекте.

Более умные платежи, более безопасные системы

Докладчики также отметили, что, хотя ИИ уже преобразует такие области, как маркетинг и обслуживание клиентов, платежи являются следующей большой границей — и они сопровождаются дополнительными уровнями сложности: доверием, регулированием и безопасностью.

Использование Mastercard платформы Recorded Future отражает ее стремление быть лидером в области кибербезопасности на основе ИИ. Платформа применяет передовые технологии машинного обучения к данным об угрозах в режиме реального времени и историческим данным, что позволяет Mastercard раньше выявлять риски и более эффективно на них реагировать. Интегрируя эту информацию в свои системы управления мошенничеством и рисками, Mastercard усиливает свою способность предотвращать атаки до их возникновения, демонстрируя, как ИИ может улучшить безопасность, скорость и качество принятия решений в больших масштабах.

Что это означает для Азербайджана

Азербайджан не просто наблюдает за этими изменениями — он является их частью. Как пояснил Мехмет Гулез, за последние несколько лет страна добилась быстрого прогресса в области цифровых финансов. Он наблюдал эту трансформацию не только из года в год, но и из месяца в месяц.

«Скорость цифрового развития в Азербайджане действительно впечатляет, — сказал Гулез. — То, что здесь происходит за несколько месяцев, в других странах занимает годы. Такая гибкость — большое преимущество».

По сравнению с другими рынками в регионе Азербайджан выделяется своей открытостью к инновациям. Местные банки и предприятия более гибки и быстрее внедряют новые технологии, что ставит страну в выгодное положение для получения выгоды от следующей волны финансовых услуг, основанных на искусственном интеллекте. Например, азербайджанские финансовые учреждения уже начали экспериментировать с поддержкой клиентов на базе искусственного интеллекта, автоматизируя ответы на типичные запросы и тестируя цифровые процессы регистрации клиентов с интегрированной оценкой рисков — решения, которые еще несколько лет назад считались передовыми.

Конечно, все еще есть пробелы, особенно в таких областях, как инфраструктура электронной коммерции, системы данных и цифровая логистика. Но мышление уже сформировано. По данным Mastercard, азербайджанские банки почти готовы подключиться к глобальным цифровым экосистемам — следующему большому шагу на этом пути.

Нет универсального подхода

Небольшие банки и финтех-компании не должны конкурировать с крупнейшими игроками на всех фронтах. Вместо этого им следует найти области, в которых они лучше всего знают своих клиентов, и использовать ИИ для усиления этого преимущества. Будь то персонализированный анализ рисков или нишевые услуги, ИИ может помочь масштабировать то, что небольшие игроки уже делают хорошо.

В конечном итоге, панельная дискуссия была посвящена не только технологиям, но и людям. Наш образ жизни, работа и способы оплаты быстро меняются. Послание Mastercard было простым: мудро адаптируйтесь, сосредоточьтесь на реальном воздействии и создавайте системы, которые облегчают жизнь людей, а не просто делают ее более цифровой.