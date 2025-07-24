Доступные smart-часы Lenovo Watch Pro работают до 20 дней без подзарядки

Компания Lenovo представила в Китае новые smart-часы Watch Pro. Бюджетная модель получила базовые функции по отслеживанию здоровья и длительное время автономной работы. Корпус часов выполнен из магниево-цинкового сплава с защитой от воды уровня 3 ATM, что позволяет использовать их при плавании на небольшой глубине. Lenovo Watch Pro оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466х466 пикселей и защитным стеклом Crystal Diamond.

Устройство позволяет отслеживать различные показатели здоровья, включая мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, сна и физической активности. Говорится о поддержке более 70 спортивных режимов.

Ключевым преимуществом Watch Pro стала впечатляющая автономность. При умеренном использовании часы могут работать до 20 дней без подзарядки, а при стандартной нагрузке — около 18 дней, что значительно превосходит показатели многих конкурентов. Встроенные приложения включают погоду, календарь, фонарик, калькулятор и систему экстренного вызова SOS.

Цена Lenovo Watch Pro в Китае составляет около $69, предлагается два цветовых варианта корпуса: серый и золотой. Ожидается, что в ближайшем будущем часы появятся на глобальном рынке.