Google добавил ИИ-инструменты в YouTube Shorts и Photos для генерации видео из изображения

Разработчики YouTube начали внедрение в платформу инструментов генеративного ИИ для создания коротких вертикальных видео Shorts. Новые функции позволяют преобразовывать фотографии в видео (продолжительность не указывается), а также предлагают видеоэффекты на базе ИИ.

Эффекты доступны в камере Shorts, их можно выбрать перед началом записи. Первый эффект – это «погружения под воду»: ИИ генерирует промежуточные кадры между реальными, создавая иллюзию погружения объекта под воду.

Второй позволяет сделать грубый набросок прямо на экране смартфона, который затем будет преобразован в более красочное и проработанное изображение

Работает на Veo 2, модель Veo 3 рассчитывают добавить в YouTube Shorts позже, этим летом. Veo 3 может создавать 8-секундные клипы с озвучкой, музыкой и звуковыми эффектами. Генерация видео из изображения появится в YouTube Shorts в течение недели в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Другие регионы обещают добавить в этом году.

Кроме того, пользователи получат доступ к инструментарию AI Playground, который используется для создания видео и музыки по текстовому описанию. Получившийся контент можно публиковать в YouTube Shorts, он будет помечаться как созданный с использованием ИИ.

В Google Photos функция называется Photo to video и работает на базе Veo 2. С помощью нее можно сгенерировать 6-секундное видео из статичного изображения, используя один из двух промптов: «Subtle movements» или «I’m feeling lucky». Функция уже доступна в США на Android и iOS. Дополнительно в Google Photos запущен режим Remix, позволяющий стилизовать снимки под 3D, аниме или комикс. Эта функция появится в течение нескольких недель для пользователей из США.