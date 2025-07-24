Alibaba выпустил агентскую ИИ-модель Qwen3-Coder для программирования

Alibaba Group выпустила ИИ-модель Qwen3-Coder с открытым исходным кодом. В компании называют новую разработку самым передовым средством для агентного программирования на сегодняшний день. По ряду параметров Qwen3-Coder превосходит другие решения, она обошла GPT-4.1 и вплотную приближается к показателям коммерческой модели Claude Sonnet 4.

Qwen3-Coder доступна в нескольких размерах. Основой Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct, флагманской версии модели, стала архитектура Mixture-of-Experts. В данной конфигурации задействуются 35 млрд. активных из общего числа в 480 млрд. параметров. Модель способна воспринимать входные данные длиной до 256 тыс. токенов, а при необходимости, до 1 млн. токенов с использованием методов экстраполяции. Это открывает широкие возможности для анализа больших объемов кода, включая целые репозитории и комплексные программные решения.

Кроме того, компания открыла исходный код инструмента командной строки для «агентского кодинга» — Qwen Code на базе Gemini Code. Он может быть интегрирован с популярными средами разработки.

Разработчики уже могут получить доступ к API Qwen3-Coder через Alibaba Cloud Model Studio. Модель также доступна на GitHub, Hugging Face и в чате с ботом Qwen.