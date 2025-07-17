ASUS выпустил серию бизнес-ноутбуков ExpertBook P3

Компания ASUS выпустила серию бизнес-ноутбуков ExpertBook P3, в которую вошли модели P3405 и P3605. Ноутбуки оснащены процессорами Intel Core с поддержкой ИИ-функций, а также сертифицированы по стандарту MIL-STD 810H, что означает защиту от экстремальных температур, дождя, ударов, влажности и т.д.

ASUS ExpertBook P3405 оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 или 2560×1600 пикселей в зависимости от конфигурации. Обе версии имеют соотношение сторон 16:10, частоту обновления 144 Hz и антибликовое покрытие для повышенной четкости и комфорта при длительной работе.

За производительность отвечают процессоры Intel вплоть до Core i7 13-го поколения, ноутбук поддерживает до 64 Gb оперативной памяти и возможность установки двух SSD-накопителей PCIe 4.0 до 3 Tb. Модель получила приличный набор интерфейсов, включающий два USB 3.2 Gen 1 Type-A, два USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 и Ethernet.

В оснащение также входят поддержка WiFi 6 и Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев, чип TPM 2.0 для защиты данных, веб-камера 1080p с защитной шторкой, ИК-подсветкой и шумоподавлением. Аккумулятор емкостью 63 Втч можно заряжать через порт USB-C мощностью 65 Вт. Вес ноутбука составляет 1,36 кг. Используется Windows 11 Pro. ASUS ExpertBook P3605 предлагает 16-дюймовый дисплей, характеристики идентичны модели P3405. Весит ноутбук 1,75 кг.

Ожидается, что цены на базовые модели будут находиться в районе отметки $800. Более подробная информация о ценах станет известна после начала продаж.