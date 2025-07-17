Анонсирована Sudden Strike 5 — следующая часть серии стратегий в сеттинге Второй мировой войны

Издатель Kalypso Media и студия Kite Games анонсировали Sudden Strike 5 – следующую часть стратегии в декорациях Второй мировой войны. Был показан дебютный трейлер с кадрами из бета-версии, также разработчики поделились некоторыми деталями о геймплее.

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Напомним, что первая часть вышла 25 лет назад, а релиз последней Sudden Strike 4 состоялся восемь лет назад. Sudden Strike 5 вернет игроков на фронты Второй мировой войны в Европе и Северной Африке в рамках кампании из 25 миссий. Игра предложит более 300 играбельных юнитов, включая 190 транспортных средств и 110 пехотных подразделений, что делает ее серьезным претендентом на место в списках лучших игр о Второй мировой войне и лучших стратегий в реальном времени. В игре появятся такая военная техника, как танк Sherman, советский Т-34 и истребитель Messerschmitt Bf 109.

Sudden Strike 5 поддерживает пользовательские PvP-сражения как против компьютерных противников, так и против реальных игроков. Игроки смогут найти собственный путь к победе. Среди прочего, в грядущей стратегии получится захватывать и удерживать контрольные точки вроде полевых штабов, складов снабжения и ЖД-станций, выходить на разведку, устраивать диверсии и совершать обходные маневры, чтобы перехитрить противника.

Обещают несколько командиров с особыми умениями, которых можно нанимать и настраивать. Ход сражений удастся контролировать благодаря расширенным настройкам камеры с возможностью приближения для наблюдения за действиями на передовой.

Игра разрабатывается для ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а ее релиз состоится в 2026 году. Более точные сроки пока неизвестны.