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9 июля, 2025
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Asus выпустил ROG Strix XG27ACDMS — свой самый доступный OLED-монитор

Asus ROG Strix XG27ACDMS

Компания Asus представила в Китае новый игровой OLED-монитор ROG Strix XG27ACDMS. Игровые OLED-мониторы значительно дороже ЖК-моделей на базе IPS-, TN- и VA-матриц. Asus является одним из основных поставщиков премиальных моделей OLED-мониторов, цена которых обычно начинается с $700. Новый монитор является самой доступной моделью в ассортименте компании.

Asus ROG Strix XG27ACDMS получил 10-битную 26,5-дюймовую матрицу OLED на квантовых точках с разрешением 1440p, кадровой частотой 280 Hz, пиковой яркостью в 1000 нит и временем отклика 0,03 мс. Заявлен цветовой охват гаммы DCI-P3 в 99%. Точность цветопередачи составляет Delta E<2.

Для защиты от выгорания панели есть датчик приближения NEO Proximity Sensor — он автоматически отключает дисплей, если пользователь отходит от экрана. Поддерживаются технологии пакета Asus OLED Care Pro. Гарантия от выгорания составляет три года. Для подключения — порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB Type-C с функцией DisplayPort Alt Mode. Также имеется коннектор на 3,5 мм.

Цена Asus ROG Strix XG27ACDMS в Китае составляет $558. Если устройство появится на глобальном рынке, стоимость монитора, скорее всего, будет выше.

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