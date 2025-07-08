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9 июля, 2025
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ByteDance выпустит специальную версию TikTok для США

TikTok

Компания ByteDance запустит новую, эксклюзивную для США, версию TikTok. Разработка приложения под кодовым названием M2 (существующая версия TikTok имеет индекс M) уже ведется, сообщает издание The Information. Релиз ожидается 5 сентября.

Новое приложение будет идентичным оригинальному, но оно будет принадлежать американскому бизнесу. Этот шаг является частью усилий по выполнению требований законодательства США, обязывающего компанию продать свои американские активы из-за опасений, связанных с национальной безопасностью.

Американским пользователям TikTok необходимо будет перейти на новую версию до марта 2026 года, чтобы сохранить доступ к платформе. После этой даты текущее приложение перестанет функционировать.

Сообщается, что администрация Трампа близка к финальному варианту сделки с ByteDance, но в любом случае потребуется одобрение правительства Китая. Предполагается, что американская версия приложения будет управляться группой владельцев из США, в которую войдет компания Oracle.

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