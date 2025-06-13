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13 июня, 2025
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В WhatsApp появятся ИИ-сводки для непрочитанных чатов

WhatsApp

WhatsApp тестирует функцию с ИИ-сводками непрочитанных чатов под названием Private Processing, об этом пишет тематический ресурс WABetaInfo.

Суть новой функции состоит в том, что если накопилось много непрочитанных сообщений, у пользователей будет появляться новая кнопка «Обобщить с помощью Meta AI». При ее нажатии пользователь получит краткое содержание переписки.

Отмечается, что функция Private Processing обрабатывает запросы пользователей в защищенной среде. Содержимое сообщений не сохраняется и не связывается с аккаунтом пользователя. Обработка происходит в изолированной облачной среде, а готовые сводки удаляются сразу после использования. ИИ-сводки также будут автоматически отключены в разговорах с расширенной конфиденциальностью (Advanced Privacy).

На данное время возможность доступна только некоторым пользователям бета-версии WhatsApp на Android. Точных сроков выхода обновления с этой функцией нет. Неизвестно также, когда оно станет доступным для iOS, а также какие языки будут поддерживаться.

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