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13 июня, 2025
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HPE отмечает 10-летний юбилей обновлением фирменного стиля

HPE

Компания HPE отмечает свой 10-летний юбилей с момента, когда произошло разделение Hewlett-Packard Company на две отдельные компании — HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise, обновлением фирменного стиля. «Обновленный стиль отражает достижения HPE в области ИИ, облачных технологий и сетей, помогая организациям раскрыть свои самые смелые амбиции», — отмечается в пресс-релизе компании. Ребрендинг включает в себя элегантный новый логотип, отражающий будущее развитие компании. Кроме этого, обновления фирменного стиля затронули:

  • Знаковый «Element» теперь исполнен в движении.
  • Логотип GreenLake.
  • Новая типографика и цвета.
  • Оптимизированный цифровой опыт.

«Это больше, чем просто новый облик. Это смелое выражение нашей цели, наших людей и влияния», — отмечено в сообщении компании.

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