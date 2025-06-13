HPE отмечает 10-летний юбилей обновлением фирменного стиля

Компания HPE отмечает свой 10-летний юбилей с момента, когда произошло разделение Hewlett-Packard Company на две отдельные компании — HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise, обновлением фирменного стиля. «Обновленный стиль отражает достижения HPE в области ИИ, облачных технологий и сетей, помогая организациям раскрыть свои самые смелые амбиции», — отмечается в пресс-релизе компании. Ребрендинг включает в себя элегантный новый логотип, отражающий будущее развитие компании. Кроме этого, обновления фирменного стиля затронули:

Знаковый «Element» теперь исполнен в движении.

Логотип GreenLake.

Новая типографика и цвета.

Оптимизированный цифровой опыт.

«Это больше, чем просто новый облик. Это смелое выражение нашей цели, наших людей и влияния», — отмечено в сообщении компании.