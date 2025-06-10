visionOS 26 представляет новые пространственные возможности для Apple Vision Pro

Компания Apple обновила операционную систему для AR-гарнитуры Vision Pro, она стала гораздо удобнее для совместного использования и насыщеннее визуально. visionOS 26 теперь поддерживает «мультиплеер» — два владельца гарнитуры, одновременно находясь в одной «комнате», видят одно и то же. Пользователи также смогут делиться просмотром фильмов и приложений в виртуальном пространстве.

Появился режим прокрутки взглядом (eye tracking scroll), позволяющий перемещаться по интерфейсу без жестов. С помощью очков Vision Pro теперь можно закрепить различные виджеты в нужной точке пространства, они останутся там даже после перезапуска устройства.

Новая функция Spatial Photos использует ИИ для преобразования обычных фотографий в трехмерные, создавая иллюзию глубины.

Если собеседник находится в другой точке мира, поговорить с ним можно, как с настоящим, благодаря улучшенным аватарам. Голограммы собеседников стали более реалистичными благодаря обновленным технологиям рендеринга и машинного обучения. Улучшена передача кожи, волос и мимики, а на лица можно посмотреть сбоку.

В Safari появились пространственные возможности: можно преобразовывать страницы в 3D, просматривать их в очках и манипулировать трехмерными объектами прямо в браузере.

visionOS 26 поддерживает широкий спектр VR-камер от Insta360, GoPro и Canon, есть совместимость с контроллером PlayStation VR2 Sense. Также Vision Pro теперь совместима с Logitech Muse для «пространственной» работы, например, с чертежами. Для бизнеса добавлены новые API.

Apple отмечает, что разработчики уже могут опробовать новые функции.