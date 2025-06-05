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6 июня, 2025
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В Epic Games Store стартовала раздача Deathloop и Ogu and the Secret Forest

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз магазин дарит своим пользователям две игры: Deathloop и Ogu and the Secret Forest. Предложение будет действовать до 12 июня в 19:00 по бакинскому времени.

Deathloop — это экшен от первого лица с элементами immersive sim, который создала студия Arkane (авторы Dishonored и Prey). Релиз игры состоялся в 2021 году. По сюжету игры страдающий от амнезии мужчина по имени Кольт, внезапно оказывается в незнакомом ему месте. Спустя время он начинает понимать, что попал во временную петлю в рамках одного дня.

Ogu and the Secret Forest – нарисованное вручную двухмерное приключение с элементами ролевой игры, созданное командой из четырех человек. Главным героем выступает милое существо Огу, которое хочет разгадать тайну своего мира, чтобы собрать воедино части Великого.

А через неделю в Epic Games Store можно будет получить симулятор Two Point Hospital.

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