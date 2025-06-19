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19 июня, 2025
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Garmin выпустил комфортный трекер сна Index Sleep Monitor

Garmin Index Sleep Monitor

Компания Garmin представила устройство для отслеживания качества сна в виде повязки на предплечье. Модель под названием Index Sleep Monitor гораздо удобнее для использования во время сна по сравнению с кольцами или смарт-часами. Устройство не доставляет дискомфорта, не светится и не вибрирует.

Garmin Index Sleep Monitor

Index Sleep Monitor может отслеживать ключевые показатели сна: фазы (легкая, глубокая, быстрая), частоту дыхания, пульс, насыщение крови кислородом (функция доступна не во всех странах) и температуру кожи. На основе этих данных трекер формирует персонализированный отчет и рекомендации для лучшего восстановления. Система также отслеживает стресс, энергию тела и вариабельность сердечного ритма, помогая понять, как сон влияет на общее самочувствие.

Мониторинг осуществляется с помощью небольшого съемного модуля, в конструкции которого предусмотрены датчики движения и оптический датчик сердечного ритма. Garmin подчеркивает, что Index Sleep Monitor «не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики или мониторинга каких-либо заболеваний».

Для пробуждения предусмотрен умный будильник, который выбирает оптимальную фазу сна, чтобы пользователь чувствовал себя бодрее. Все данные отображаются в виде наглядных графиков в фирменном приложении Garmin Connect. По данным производителя, устройство может работать без подзарядки до семи дней.

Index Sleep Monitor уже доступен для покупки в интернет-магазине Garmin по цене $169,99. Трекер предлагается в двух размерах: S-M и L-XL.

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