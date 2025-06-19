Samsung планирует сделать некоторые функции Galaxy Watch платными

Компания Samsung рассматривает возможность запуска платной подписки для ряда функций Samsung Health. Об этом, в интервью CNet, рассказал глава направления «цифрового здоровья» компании Samsung Electronics, доктор Хон Пак (Hon Pak). По его словам, услуга будет напоминать Fitbit Premium или Garmin Connect Plus, где часть дополнительных функций доступна только платно.

Функции контроля за состоянием организма пользователя, реализуемые через носимые устройства, постепенно становятся все более сложными и требуют растущих расходов со стороны провайдера данных услуг, добавил Пак.

Пока не уточняется, какие именно опции будут платными. По словам представителя Samsung, это могут быть функции из будущего обновления One UI 8 Watch. Они предусматривают более тщательный контроль за нагрузкой на сердечно-сосудистую систему человека, качеством сна, содержанием в организме антиоксидантов, позволяющих замедлять процесс старения, и другие функции.

Возможно, что для владельцев актуальных моделей носимых устройств, новые функции будут бесплатными, а пользователям устаревших моделей часов Galaxy Watch придется платить за доступ. Ранее Samsung уже намекал на такую возможность, заявляя, что условия использования новых функций могут меняться. Ранее компания уже сообщала, что часть функций Galaxy AI будет распространяться бесплатно только до конца 2025 года.