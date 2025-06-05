«С каждым годом Baku ID вносит все более значимый вклад в развитие экосистемы стартапов Азербайджана»

19-20 июня 2025 года в Баку будет проводиться инновационный фестиваль Baku ID — одно из знаковых мероприятий в сфере стартапов и инноваций в Азербайджане и во всем регионе. Ключевым организатором фестиваля является Инновационный центр SABAH.HUB. О том, как пройдет Baku ID в этом году, мы поговорили с членом совета директоров SABAH.HUB Фархадом Пашаевым.

— Как вы оцениваете уровень проведения предыдущих мероприятий BAKU ID и какие новшества предложит фестиваль в 2025 году?

— BAKU ID зарекомендовал себя как ведущая площадка региона для стартапов и инвесторов. В 2022 году мероприятие собрало более 1500 участников, а уже в 2024 — свыше 4500, что наглядно отражает стремительный рост интереса и значимость платформы. В целом, за все время своего существования фестиваль объединил более 9500 участников со всего мира. И в 2025 году формат предложит следующие возможности:

расширение форматов взаимодействия — от стартап баттлов до AI-панелей и образовательных треков;

активное участие международных экспертов и инвесторов;

акцент на практическое развитие стартапов через акселерационные треки, венчурные студии и отраслевые воркшопы;

больше нетворкинга, открытых демо-зон и интеграции партнёров из разных отраслей.

BAKU ID не просто развивается — он становится двигателем инновационного прогресса в регионе.

— Кто примет участие в работе BAKU ID в качестве приглашенных гостей?

Среди приглашенных — международные инвесторы, включая представителей из Турции, стран Центральной Азии и Европы, основатели стартапов, министры, руководители технопарков и ведущих акселераторов.

— Расскажите о программе BAKU ID 2025.

— Программа BAKU ID 2025 охватывает два насыщенных дня, объединяя стартапы, инвесторов, экспертов и представителей экосистемы со всего региона. Участников ждет:

Питч-сессии и стартап-соревнования, включая участие в Startup World Cup;

Панельные дискуссии и воркшопы на темы ИИ, устойчивых технологий, образования будущего, корпоративных инвестиций и развития технопарков;

Выставка стартапов и демо-дни от университетов и акселерационных программ;

Круглые столы и закрытые сессии с инвесторами и международными фондами;

Церемония награждения и вечерние нетворкинг-мероприятия, включая after party.

Форматы и контент будут адаптированы как для практиков и инвесторов, так и для тех, кто делает первые шаги в инновационной сфере. BAKU ID сохраняет акцент на живом взаимодействии, масштабировании проектов и построении устойчивых связей в экосистеме.

— Насколько вырос интерес зарубежных инвесторов к рынку стартапов Азербайджана за время проведения мероприятий BAKU ID?

— Рост впечатляющий! Если в 2022 году объем инвестиций составлял 200 тысяч долларов, то в 2024 он превысил 1 млн. долларов. География инвесторов значительно расширилась — от локальных фондов до международных венчурных партнеров. Это служит подтверждением успеха модели Baku ID как международного хаба для доступа к качественным проектам региона.

— Кто выступает спонсорами и партнерами фестиваля в этом году?

Ключевыми партнерами Baku ID 2025 являются:

Министерство науки и образования Азербайджана — государственный орган, курирующий научную и образовательную политику;

SOCAR — Государственная нефтяная компания Азербайджана;

PASHA Holding — одна из ведущих инвестиционных и холдинговых компаний страны;

Центр Анализа и Координации Четвертой Промышленной Революции (4SİM) — платформа для продвижения инноваций и технологий.

Эти организации играют ключевую роль в поддержке и развитии инновационной экосистемы Азербайджана, способствуя успешному проведению фестиваля Baku ID 2025.

— Какую роль в организации мероприятия играет Инновационный центр SABAH.HUB?

— Инновационный центр SABAH.HUB является ключевым организатором и идейным двигателем Baku ID. Центр не только координирует проведение фестиваля, но и формирует его стратегическую повестку. SABAH.HUB объединяет несколько важнейших направлений под одной экосистемой:

fund — венчурный фонд объемом 25 млн. долларов, поддерживающий стартапы на ранней стадии;

SABAH Angels Club — платформа для индивидуальных инвесторов;

academy — образовательная инициатива, развивающая предпринимательские навыки у студентов;

lab — акселератор и инкубатор, обеспечивающий менторство и ресурсы для проектов.

studio — первая в Азербайджане венчурная студия, создающая стартапы «изнутри» и развивающая их совместно с корпоративными партнерами и экспертами.

city (открытие ожидается в 2026 году) — флагманский технопарк, который станет эпицентром инновационной экосистемы страны, объединяя на одной территории стартапы, корпорации, инвесторов и научные учреждения.

Благодаря SABAH.HUB фестиваль Baku ID выходит за рамки простого мероприятия. Он превращается в масштабную платформу, где идеи становятся продуктами, а визионеры — лидерами технологических изменений в регионе и за его пределами.

— Как вы оцениваете экосистему стартапов нашей страны? И какие изменения в ней вы желали бы видеть?

— Экосистема стартапов в Азербайджане развивается динамично: появляются новые фонды, акселераторы, международные партнерства. Все больше талантливых команд запускают проекты, которые способны конкурировать на глобальном уровне. В то же время, есть направления, которым стоит уделить дополнительное внимание:

укрепление связей между университетами, стартапами и индустрией, чтобы ускорить трансфер технологий;

повышение доступности раннего финансирования, особенно для проектов на стадии идеи и прототипа;

развитие экспортного потенциала стартапов, помогая им выходить на зарубежные рынки через акселерационные программы и партнерства.

С каждым годом Baku ID при поддержке инновационного центра SABAH.HUB вносит все более значимый вклад в решение этих задач, формируя среду, в которой стартапы могут расти, получать необходимую поддержку и становиться частью глобальной инновационной сцены.

Получить больше информации о фестивале и узнать последние новости можно на официальном сайте мероприятия: www.bakuid.com. Забронируйте билеты можно здесь: bakuid.com/buy-ticket.