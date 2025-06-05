«С каждым годом Baku ID вносит все более значимый вклад в развитие экосистемы стартапов Азербайджана»

19-20 июня 2025 года в Баку будет проводиться инновационный фестиваль Baku ID — одно из знаковых мероприятий в сфере стартапов и инноваций в Азербайджане и во всем регионе. Ключевым организатором фестиваля является Инновационный центр SABAH.HUB. О том, как пройдет Baku ID в этом году, мы поговорили с членом совета директоров SABAH.HUB Фархадом Пашаевым.
— Как вы оцениваете уровень проведения предыдущих мероприятий BAKU ID и какие новшества предложит фестиваль в 2025 году?
— BAKU ID зарекомендовал себя как ведущая площадка региона для стартапов и инвесторов. В 2022 году мероприятие собрало более 1500 участников, а уже в 2024 — свыше 4500, что наглядно отражает стремительный рост интереса и значимость платформы. В целом, за все время своего существования фестиваль объединил более 9500 участников со всего мира. И в 2025 году формат предложит следующие возможности:
- расширение форматов взаимодействия — от стартап баттлов до AI-панелей и образовательных треков;
- активное участие международных экспертов и инвесторов;
- акцент на практическое развитие стартапов через акселерационные треки, венчурные студии и отраслевые воркшопы;
- больше нетворкинга, открытых демо-зон и интеграции партнёров из разных отраслей.
BAKU ID не просто развивается — он становится двигателем инновационного прогресса в регионе.
— Кто примет участие в работе BAKU ID в качестве приглашенных гостей?
Среди приглашенных — международные инвесторы, включая представителей из Турции, стран Центральной Азии и Европы, основатели стартапов, министры, руководители технопарков и ведущих акселераторов.
— Расскажите о программе BAKU ID 2025.
— Программа BAKU ID 2025 охватывает два насыщенных дня, объединяя стартапы, инвесторов, экспертов и представителей экосистемы со всего региона. Участников ждет:
- Питч-сессии и стартап-соревнования, включая участие в Startup World Cup;
- Панельные дискуссии и воркшопы на темы ИИ, устойчивых технологий, образования будущего, корпоративных инвестиций и развития технопарков;
- Выставка стартапов и демо-дни от университетов и акселерационных программ;
- Круглые столы и закрытые сессии с инвесторами и международными фондами;
- Церемония награждения и вечерние нетворкинг-мероприятия, включая after party.
Форматы и контент будут адаптированы как для практиков и инвесторов, так и для тех, кто делает первые шаги в инновационной сфере. BAKU ID сохраняет акцент на живом взаимодействии, масштабировании проектов и построении устойчивых связей в экосистеме.
— Насколько вырос интерес зарубежных инвесторов к рынку стартапов Азербайджана за время проведения мероприятий BAKU ID?
— Рост впечатляющий! Если в 2022 году объем инвестиций составлял 200 тысяч долларов, то в 2024 он превысил 1 млн. долларов. География инвесторов значительно расширилась — от локальных фондов до международных венчурных партнеров. Это служит подтверждением успеха модели Baku ID как международного хаба для доступа к качественным проектам региона.
— Кто выступает спонсорами и партнерами фестиваля в этом году?
Ключевыми партнерами Baku ID 2025 являются:
- Министерство науки и образования Азербайджана — государственный орган, курирующий научную и образовательную политику;
- SOCAR — Государственная нефтяная компания Азербайджана;
- PASHA Holding — одна из ведущих инвестиционных и холдинговых компаний страны;
- Центр Анализа и Координации Четвертой Промышленной Революции (4SİM) — платформа для продвижения инноваций и технологий.
Эти организации играют ключевую роль в поддержке и развитии инновационной экосистемы Азербайджана, способствуя успешному проведению фестиваля Baku ID 2025.
— Какую роль в организации мероприятия играет Инновационный центр SABAH.HUB?
— Инновационный центр SABAH.HUB является ключевым организатором и идейным двигателем Baku ID. Центр не только координирует проведение фестиваля, но и формирует его стратегическую повестку. SABAH.HUB объединяет несколько важнейших направлений под одной экосистемой:
- fund — венчурный фонд объемом 25 млн. долларов, поддерживающий стартапы на ранней стадии;
- SABAH Angels Club — платформа для индивидуальных инвесторов;
- academy — образовательная инициатива, развивающая предпринимательские навыки у студентов;
- lab — акселератор и инкубатор, обеспечивающий менторство и ресурсы для проектов.
- studio — первая в Азербайджане венчурная студия, создающая стартапы «изнутри» и развивающая их совместно с корпоративными партнерами и экспертами.
- city (открытие ожидается в 2026 году) — флагманский технопарк, который станет эпицентром инновационной экосистемы страны, объединяя на одной территории стартапы, корпорации, инвесторов и научные учреждения.
Благодаря SABAH.HUB фестиваль Baku ID выходит за рамки простого мероприятия. Он превращается в масштабную платформу, где идеи становятся продуктами, а визионеры — лидерами технологических изменений в регионе и за его пределами.
— Как вы оцениваете экосистему стартапов нашей страны? И какие изменения в ней вы желали бы видеть?
— Экосистема стартапов в Азербайджане развивается динамично: появляются новые фонды, акселераторы, международные партнерства. Все больше талантливых команд запускают проекты, которые способны конкурировать на глобальном уровне. В то же время, есть направления, которым стоит уделить дополнительное внимание:
- укрепление связей между университетами, стартапами и индустрией, чтобы ускорить трансфер технологий;
- повышение доступности раннего финансирования, особенно для проектов на стадии идеи и прототипа;
- развитие экспортного потенциала стартапов, помогая им выходить на зарубежные рынки через акселерационные программы и партнерства.
С каждым годом Baku ID при поддержке инновационного центра SABAH.HUB вносит все более значимый вклад в решение этих задач, формируя среду, в которой стартапы могут расти, получать необходимую поддержку и становиться частью глобальной инновационной сцены.
Получить больше информации о фестивале и узнать последние новости можно на официальном сайте мероприятия: www.bakuid.com. Забронируйте билеты можно здесь: bakuid.com/buy-ticket.