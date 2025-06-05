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5 июня, 2025
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Релиз хоррора Silent Hill f состоится 25 сентября 2025 года

Silent Hill f

На презентации State of Play Konami анонсировала Silent Hill f — первую новую часть серии с 2012 года. Был представлен геймплейный трейлер и объявлена дата релиза хоррора — 25 сентября 2025 года.

Действие Silent Hill f разворачивается в 1960-х годах в японском городе Эбисугаока, который «внезапно оказался окутан туманом и превратился в вязкий кошмар». Главной героине Хинако придется выживать в мрачном месте, сражаясь с монстрами и решая головоломки.

Разработкой игры занимается тайваньская студия NeoBards Entertainment, которая ранее участвовала в создании Resident Evil 2 и 3 от Capcom, Devil May Cry HD Collection и Onimusha: Warlords Remaster. Над саундтреком работает Акира Ямаока — композитор предыдущих частей серии.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Страница Silent Hill f появилась в Steam, предзаказ уже открыт.

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