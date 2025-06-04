Nokia представила две модели маршрутизаторов серии Beacon с поддержкой Wi-Fi 7

Компания Nokia представила новые модели роутеров линейки Beacon. Устройства Beacon 4 и Beacon 9 выполнены в минималистичном стиле и ориентированы на домашнее использование. По заверению производителя, роутеры обеспечивают стабильное соединение и высокую пропускную способность.

Компактная модель Beacon 4 поддерживает двухдиапазонный стандарт Wi-Fi 7 (2,4 и 5 GHz, 2×2 MIMO, полоса пропускания 160 MHz, до 3,6 Гбит/с). Покрытие устройства достигает 250 м². Есть порт WAN 2.5GbE и два разъема LAN 1GbE. Габариты роутера составляют 126,5 x 160 x 43 мм.

Beacon 9 предлагает трехдиапазонную архитектуру, включая диапазон 6 GHz, что увеличивает максимальную пропускную способность до 9,4 Гбит/с. Роутер поддерживает каналы шириной 320 MHz и обеспечивает покрытие до 280 м². Модель получила порт WAN 2,5GbE, LAN 2,5GbE и один дополнительный порт LAN 1GbE. Габариты устройства — 173,5 x 140 x 71,5 мм.

Оба роутера работают на платформе Nokia Corteca, разработанной для удаленного управления сетями операторами. Цена и дата начала продаж новинок будут объявлены позднее.