PashaPay заключает партнерское соглашение с Mastercard в рамках Money 20/20 Europe с целью укрепления стратегического сотрудничества

PashaPay, ведущая финтех-компания в Азербайджане и часть экосистемы Bir, подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с Mastercard, мировым лидером в области технологий цифровых платежей, с целью сотрудничества в расширении доступа к инновационным цифровым финансовым решениям по всей стране. Подписание состоялось 3 июня в Амстердаме на Money 20/20 Europe, одном из ведущих мировых мероприятий в области финансовых технологий, где PashaPay официально представляет экосистему Bir.

Стратегический альянс направлен на углубление сотрудничества между Mastercard и PashaPay в следующих областях:

Сотрудничество в области кибербезопасности, цифровой идентификации и технологий предотвращения мошенничества;

Выпуск цифровых платежных продуктов под брендами Mastercard и m10;

Расширение доступа к трансграничным денежным переводам через такие сервисы, как Mastercard MoneySend, Cross-Border Send и Alias Directory;

Усиление международного присутствия.

Самир Мамедов, генеральный директор PashaPay, сказал: «Партнерство с Mastercard является важной вехой в миссии PashaPay по обеспечению большей доступности и безопасности финансовых услуг. Благодаря глобальному опыту и мощной инфраструктуре нашего партнера мы можем предоставлять обычным пользователям и предприятиям более качественные финансовые инструменты, в том числе безопасные и удобные международные денежные переводы. Особенно примечательно, что это соглашение о взаимопонимании было подписано на конференции Money 20/20 Europe, что демонстрирует стремление экосистемы Bir вывести азербайджанскую индустрию финансовых технологий на мировой уровень, присоединиться к международному диалогу и построить прочные долгосрочные стратегические партнерства».

Авшар Гюрдал, генеральный директор Mastercard в Турции и Азербайджане, сказал: «Это партнерство представляет собой идеальную синергию между глобальным опытом и знанием местного рынка. Мы не просто запускаем еще один платежный продукт — мы создаем комплексные финансовые инструменты, которые действительно отвечают потребностям азербайджанских потребителей и предприятий, помогая им процветать в мире, который становится все более цифровым».

Этот меморандум о взаимопонимании отражает общую приверженность обеих компаний делу содействия инновациям, укрепления местных и региональных экосистем финансовых технологий и повышения безопасности, инклюзивности и доступности цифровых финансов.