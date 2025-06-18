AMD представила процессоры Ryzen Threadripper PRO 9000 и видеокарты Radeon AI PRO 9000

Компания AMD представила серию высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper PRO 9000 (Shimada Peak) на базе архитектуры Zen 5. Также были представлена серия профессиональных видеокарт Radeon AI PRO 9000. Новинки ориентированы на выполнение задач в области искусственного интеллекта, инженерного моделирования, рендеринга и профессиональной графики.

Серия Ryzen Threadripper 9000 включает модели с 12 до 96 ядер и до 192 потоков. Процессоры под сокет sTR5 используют до 128 линий PCIe 5.0, поддерживают до 2 Tb оперативной памяти стандарта DDR5-6400 (ECC) и набор инструкций AVX-512. AMD утверждает, что новое поколение показывает заметный прирост производительности по сравнению с Threadripper 7000 – до 16% в тестах для рабочих станций и до 25% в задачах ИИ и машинного обучения. Вырос и максимальный показатель TDP — до 500 Вт. Устройства совместимы с системами охлаждения от предыдущего поколения.

Также предлагаются более доступные процессоры серий Threadripper PRO 9000 WX (до 96 ядер/192 потоков, TDP до 350 Вт, без поддержки AMD PRO, урезанный набор функций ввода-вывода) и Threadripper 9000X HEDT, ориентированные на высокопроизводительные компьютеры и рабочие станции начального уровня.

Графические ускорители серии Radeon AI PRO 9000 построены на микроархитектуре RDNA 4. Флагманская модель Radeon AI PRO R9700 имеет 64 вычислительных блока (4096 потоковых процессоров), 128 AI-ядер и 32 Gb видеопамяти GDDR6 (заявленная производительность — до 1531 TOPS). По словам AMD, новое поколение ускорителей вдвое превосходит предшественников и заметно обходит решения от Nvidia в некоторых специализированных бенчмарках.

Новые процессоры AMD Ryzen Threadripper 9000X появятся в розничной продаже в июле. Ryzen Threadripper PRO 9000 WX будут доступны только через OEM-производителей серверов и рабочих станций. Видеокарты Radeon AI PRO 9000 будут продаваться через партнеров AMD. Цены пока не объявлены.