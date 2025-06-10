К 2029 году IBM планирует создать крупномасштабный отказоустойчивый квантовый компьютер

Компания IBM заявила о планах построить первый в мире крупномасштабный квантовый компьютер с коррекцией ошибок к 2029 году. IBM Quantum Starling разместят в новом ЦОД в Поукипси (США). Он будет выполнять в 20000 раз больше операций, чем существующие сегодня аналоги. Для описания его квантового состояния потребовалась бы память, эквивалентная 1048 самых мощных суперкомпьютеров. Как отмечено в пресс-релизе, это первый реалистичный план создания машины, способной решать задачи, недоступные даже суперкомпьютерам.

Starling станет основой для платформы IBM Blue Jay, способной обрабатывать 1 млрд. операций с использованием 2000 логических кубитов. Последние создаются из нескольких физических кубитов, что позволяет снизить частоту ошибок — ключевое препятствие для решения сложных задач в химии, фармацевтике и материаловедении.

«IBM нацелен на новый рубеж в квантовых вычислениях, — сказал главный исполнительный директор компании Арвинд Кришна. — Наши знания в области математики, физики и инженерии прокладывают путь к крупномасштабному, отказоустойчивому квантовому компьютеру — такому, который будет решать реальные проблемы и открывать огромные возможности для бизнеса».

Основой архитектуры станут коды qLDPC — новая методика коррекции ошибок, сокращающая число физических кубитов на 90% по сравнению с традиционными подходами. Два исследования IBM описывают, как эти коды обеспечат обработку данных в реальном времени и масштабируемость системы.

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Дорожная карта разработки включает IBM Quantum Loon (2025) — тестирование дальних соединений на чипе для работы с qLDPC; IBM Quantum Kookaburra (2026) — первый модульный процессор, объединяющий квантовую память и логические операции; IBM Quantum Cockatoo (2027) — связку модулей Kookaburra для создания распределенной системы без гигантских чипов.