ASUS ProArt P16: Безграничные возможности для творчества

ASUS ProArt P16 — это один из самых мощных ноутбуков с 4K OLED-дисплеем на сегодняшний день, способный справиться с творческими задачами любой сложности. Продуманная конфигурация, включающая новейший процессор AMD Ryzen AI 9 и видеокарту NVIDIA серии GeForce RTX 50 для ноутбуков, позволяет добиться максимальной производительности, предлагая при этом удивительно длительное время автономной работы. Добавьте ко всему этому действительно полезный фирменный пакет программного обеспечения, встроенный контроллер DialPad, который обеспечивает впечатляющую точность работы в творческих приложениях, а также возможность управлять такими ключевыми функциями, как громкость и яркость, приправьте это эстетикой и эргономикой, свойственной устройствам ASUS, и вы получите незаменимый инструмент для креативных профессионалов.

Безграничная мощность и минимализм в дизайне

По сравнению с другими линейками ноутбуков ASUS, дизайн ProArt выглядит несколько сдержанным. Вместо нежных концентрических кругов, сверкающих покрытий или завораживающего светового шоу на крышке, ProArt P16 встречает нас глубоким черным цветом за исключением блестящего серебристого логотипа рядом с такой же глянцевой, выпуклой надписью «ASUS ProArt». А присмотревшись к логотипу, вы увидите искусно вырезанное слово «Pro» внутри маленькой эмблемы. Матово-черное покрытие Nano Black получено благодаря фирменному процессу анодирования. Также можно отметить немаркость покрытия, на котором не остаются следы от случайных прикосновений. При том, что полноразмерная мембранная клавиатура находится между массивными динамиками, а большая сенсорная панель еще включает и виртуальный контроллер DialPad, вы все равно найдете достаточно места, чтобы разместить на этой поверхности свои ладони.

Дизайнеры ASUS учли запросы тех, кто будет использовать этот ноутбук. Несмотря на небольшие размеры, ProArt P16 нацелен на мобильных креативщиков, поэтому ноутбук имеет сертификат прочности MIL-STD 810H. Этот сертификат означает, что ProArt P16 имеет большой запас прочности и надёжности в повседневных условиях эксплуатации. Тщательно продуман и набор портов ProArt P16. ASUS предоставляет нам два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, а также порты USB 3.2 Gen 2 Type-C и USB 4.0 Gen3 Type-C, порт HDMI 2.1 FRL, слот для карт памяти SD Express 7.0, разъем для аудиогарнитуры и фирменный порт DC-in. Ноутбук предлагает беспроводный модуль стандарта WiFi 7.

Перевернув ноутбук, вы увидите, как инженеры ASUS смогли обеспечить максимально возможное охлаждение компонентов ноутбука. Эффективная система охлаждения ProArt P16, которая прекрасно справляется с максимальной общей тепловой мощностью процессора и видеокарты в 125 Вт, использует такие передовые технологии геймерского премиального бренда ROG, как термоинтерфейс из жидкого металла Thermal Grizzly, пылевые фильтры и система из трех вентиляторов с увеличенным воздушным потоком. Для нетребовательных задач предусмотрен беззвучный режим работы системы охлаждения «0 дБ». Добавив к этому скоростную двухканальную память LPDDR5X объемом 32 или 64 ГБ, до двух накопителей SSD PCIe 4.0 объемом 1 или 2 ТБ формата M.2, вы получите ноутбук своей мечты.

OLED-экран, камера, колонки, клавиатура и DialPad

Если вам нужны самые яркие цвета с самыми глубокими черными оттенками и самым резким контрастом, то лучше OLED-дисплея вы не найдете! И хотя эта глянцевая панель, защищенная от повреждений защитным стеклом Corning Gorilla Glass NBT, очень восприимчива к бликам, в идеальных условиях будет трудно оторвать взгляд от картинки на 16-дюймовом экране в разрешении 4K.. И еще один момент. Чтобы получить максимальное удовольствие от работы с сенсорным экраном, который поддерживает 4096 уровней нажатия, вам понадобится стилус.

В ProArt P16 есть веб-камера с разрешением 1080p. Не стоило ожидать что-то меньшее, глядя на ноутбук, предназначенный для творческих профессионалов. Камера делает прекрасные фотографии с насыщенными цветами и четкими деталями. Такое же качество изображения сохраняется во время видеозвонков. Технология ASUS AiSense обеспечивает высокий уровень безопасности с функцией адаптивного затемнения, которая автоматически затемняет экран, когда вы отводите взгляд, чтобы защитить информацию от посторонних глаз. Она также может полностью заблокировать компьютер, когда вы отойдете от ноутбука, и разблокировать его, когда вы вернетесь, подобно Windows Hello. Вы также получаете преимущества, которые дает использование искусственного интеллекта в микрофоне при шумоподавлении. Система из шести динамиков достаточно полная и громкая, во многом благодаря направленной вверх компоновке.

Клавиатура островного типа P16 отличается большими клавишами и яркой подсветкой. Как и на большинстве современных устройств есть и кнопка Microsoft Copilot. Тачпад ProArt P16 работает с быстрым и точным откликом, а использование жестов срабатывает просто великолепно. Обычно это все, что вы получаете от сенсорной панели, но в устройствах линейки ASUS ProArt есть еще виртуальный контроллер DialPad. Круглое углубление в верхнем левом углу сенсорной панели стало волшебным инструментом, которое высоко оценили профессиональные создатели мультимедиа, тесно работающие с приложениями Adobe. DialPad упрощает использование широкого круга функций в таких программах, как Adobe After Effects, Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. А в последнем поколении DialPad также поддерживается работа с CapCut, Spotify, DaVinci Resolve и Microsoft 365 Suite. Например, в Microsoft Office вы можете управлять размером шрифта или увеличивать и уменьшать масштаб в Excel.

Мощь искусственного интеллекта без подключения к облаку

В топовой конфигурации ProArt P16 (H7606) оснащается процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой AMD Radeon 890M и мощной видеокартой NVIDIA серии GeForce RTX 50 для ноутбуков. AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока, до 5,1 GHz, 36 Mb кэша, TDP 15-45 Вт, до 81 TOPS) представляет собой новую архитектуру с четырьмя ядрами Performance Zen5 и восемью ядрами Efficiency Zen5c с Hyper-Threading. Кроме того, это самый мощный процессор текущего поколения, который работает с постоянной мощностью до 80 Вт. Кроме того, процессор оснащен графикой RDNA 3.5 и скоростным нейромодулем XDNA 2, который также предлагает самую высокую производительность в решениях задач искусственного интеллекта для своего класса на уровне 50 TOPS. Графический видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков (в максимальной конфигурации) способен генерировать до 798 TOPS. Это важно, поскольку для быстрого и эффективного расчета алгоритмов ИИ локально, без отправки данных в облако, необходим уровень производительности не ниже 40 TOPS. Чем выше эта цифра, тем больше возможностей открывается для разработчиков приложений и функций ИИ. Видеокарта использует драйверы Studio, оптимизированные для ускорения работы и стабильности в профессиональных приложениях в сфере творчества от целого ряда разработчиков, включая Adobe, Autodesk, Avid, Blackmagic Design, Epic, Maxon, Unity и других.

Кроме того, что DialPad предоставляет массу возможностей, ASUS дает пользователям ProArt P16 доступ к широкому набору приложений с искусственным интеллектом для улучшения творческого процесса. В пакете программного обеспечения вы найдете инструмент StoryCube, который объединяет и организует все ваши медиафайлы, используя искусственный интеллект для поиска с помощью распознавания лиц. ProArt Creator Hub действует как монитор системной диагностики. Этот функционал похож на тот, что предлагает MyAsus, но в отличие от системных настроек, он фокусируется на творчестве, позволяя устанавливать цветовую температуру дисплея, быстро получать доступ к другим креативным приложениям ASUS и создавать собственные цветовые палитры, выбирая понравившийся вам цвет прямо на экране. И, наконец, вы получаете MuseTree — генератор изображений на базе искусственного интеллекта, где вы можете ввести описание или создать грубый набросок идеи, после чего искусственный интеллекта доработает детали. Кроме того, покупатели ProArt P16 бесплатно получают 3-месячную подписку на Adobe Creative Cloud и 6-месячную подписку на CapCut, что очень понравится создателям контента в TikTok.

Краткие технические характеристики ASUS ProArt P16 (H7606):

Операционная система Windows 11 Домашняя/Pro Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 ядер, 24 потока; до 5,1 ГГц), AMD Ryzen AI Нейронный процессор (ИИ-ускоритель) XDNA, 50 TOPS Графика NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков, 8ГБ GDDR7, (модель H7606WP)

NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков, 8ГБ GDDR7, (модель H7606WM)

AMD Radeon 890M Graphics Дисплей 16,0” 16:10 OLED 4K (3840×2400) 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 88%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%; Delta E < 1; Настраиваемое цветовое пространство.

Защитное стекло Corning Gorilla Glass NBT

Поддержка стилуса ASUS Pen (4096 градаций нажатия) Второй дисплей Нет Оперативная память 32 или 64 ГБ LPDDR5X-7500 на плате Накопитель До двух SSD 1 или 2 ТБ PCIe 4.0 Performance SSD Разъемы 1 USB 4.0 Gen3 Type-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery)

1 USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery)

2 USB-A 3.2 Gen2

1 HDMI 2.1 FRL

аудиоразъем 3,5-мм

карт-ридер SD Express 7.0 Интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be) 3 диапазона 2×2, Bluetooth 5.4

Инфракрасная камера FHD с поддержкой Windows Hello и шторкой Фирменное ПО

ProArt Creator Hub

StoryCubeMuseTree

CapCut MyASUS

ScreenXpert

GlideX ПО ProArt Creator Hub для настройки функций профессиональной творческой работы

Выбор цветового пространства дисплея

Защита дисплея ASUS OLED Care

Диагностика системы и обновления

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

Сервис AppDeals

Link to MyASUS Управление Мембранная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш 1,7 мм

Выделенная клавиша цифрового ассистента CopilotВысокоточный бесшовный тачпад Другое Камера FHD ИК ASUS AiSense

Аудиосистема harman/kardon с 6 динамиками

Массив из 3 микрофонов

Процессор безопасности Microsoft Pluton

US MIL-STD 810H стандарт военного назначения Батарея и питание До 20 ч автономной работы; быстрая подзарядка (0-60% за 49 мин);

90 Втч, 4 ячейки; БП 200 Вт (прямоугольный разъем);

поддержка Power Delivery до 100 Вт (USB-C) Размеры и вес Цвет 355х247х14,9-17,3 мм; 1,85 кг

Черный

Вердикт

Если вы задумываетесь о приобретении универсального ноутбука на базе Windows для создания контента, который справится с любой задачей, от работы с фотографиями и видеоматериалами до создания музыки и использования мощных инструментов искусственного интеллекта, то можете быть уверены, что ASUS ProArt P16 идеально для этого подходит. ASUS ProArt P16 — это впечатляющий образец, буквально «напичканный» полезными инструментами для своей основной целевой аудитории — создателей контента.