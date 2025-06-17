«Apple делает бизнес лучше»

Потребительский рынок Apple, безусловно, очень большой, но именно в сфере бизнеса сегодня наблюдается значительный рост спроса на устройства самой известной компании в мире. Учитывая, как серьезно растут ставки на новые технологии, которые существенно меняют наш способ работы, присутствие Apple на корпоративном рынке будет столь же глубоким, как и на рынке устройств для конечных пользователей. Другими словами, Apple была неотъемлемой частью мобильной эпохи, а предприятия сегодня становятся все более мобильными. Более подробно о том, что предлагает компания из Купертино в этой сфере, мы поговорили с менеджером по развитию корпоративного бизнеса Apple в ASBIS Azerbaijan Шахмаром Ахмедовым.

— Чем отличается подход Apple к корпоративному бизнесу от обычных розничных продаж?

— Не секрет, что у многих компания Apple ассоциируется с потребительским рынком. Практически все знают эти стильные смартфоны, интеллектуальные интерфейсы и мощные ноутбуки. Но помимо широкой розничной аудитории, компания активно развивает работу с корпоративным сектором, ведь даже если посмотреть на историю создания Apple, то мы увидим, что покупателями первых компьютеров были образовательные учреждения и корпорации.

Так как аппаратное и программное обеспечение, а также сервисы Apple тесно взаимосвязаны, корпоративные заказчики получают массу преимуществ в своей работе, независимо от того, относятся они к малому бизнесу или являются крупными промышленными предприятиями. И акцент в этом направлении делается на системы управления мобильными устройствами (Mobile Device Management — MDM). Не является исключением и сектор образования, который стал важной составляющей ДНК Apple. Столь повышенное внимание к образованию проявляется в многочисленных программах компании, инициативах для студентов и преподавателей, в рамках которых им предоставляются ресурсы Apple для развития и обучения. Так что решения Apple подходят для всех вертикалей.

— Год назад Apple запустила программу «Made for Business» в избранных магазинах по всему миру, в рамках которой владельцы малого бизнеса и предприниматели получают бесплатную возможность узнать, как продукты и услуги Apple могут способствовать их росту и успеху. Распространяется ли действие этой программы на Азербайджан?

— К сожалению, программа «Made for Business» на территории Азербайджана пока недоступна. В то же время авторизованные партнеры Apple в нашей стране совместно с нашей компанией закрывают фактически все пункты программы. Являясь авторизованным дистрибьютором Apple в 11 странах мира (cтатус дистрибьютора Apple компания ASBIS впервые получила в 2009 году), компания ASBIS располагает собственным демонстрационным фондом оборудования, доступ к которому конечные заказчики могут получить через наших партнеров. Они могут запросить такие устройства, как Mac, iPad и iPhone, для запуска пилотных проектов, чтобы понять, как техника Apple может быть интегрирована в их инфраструктуру и самостоятельно оценить комфорт и удобство, которые получают не только рядовые пользователи, но и сотрудники IT-отделов от работы с ними. Мы же со своей стороны готовы оказать любую посильную помощь в разворачивании таких пилотных проектов.

— А какие преимущества предлагают программы Apple Business Manager и Apple Enterprise Management?

— Apple Business Manager (ABM) — это бесплатный портал Apple, позволяющий заказчикам упростить управление и развертывание устройств Apple, а также предлагающий приобретение контента оптом. Основное преимущество Apple Business Manager заключается в возможности автоматической регистрации устройств Apple, что полностью исключает необходимость ручной настройки Mac, iPad или iPhone в вашей компании, обеспечивая полную безопасность и контроль. Сюда входят создание управляемых Apple Account, управление приложениями, а также лицензиями. В то же время Apple Enterprise Management (AEM) обеспечивает интеграцию с MDM-решениями, поэтому Apple не предлагает AEM как отдельный продукт, подразумевая под этим комплексное решение.

— Насколько сильно решения Jamf интегрированы в продукцию Apple для корпоративного сегмента?

— Компания Jamf является лидером в области MDM-решений с десятками тысяч корпоративных клиентов по всему миру, которые выбирают устройства Apple для своего бизнеса. На данный момент Jamf используют более 76 000 бизнесов, школ и госпиталей по всему миру, в общей сложности подключено более 33 млн. устройств. Как пример, 15 из 15 топ-банков США по размеру активов используют Jamf. По сути, это золотой стандарт Apple и единственный вендор MDM, также присутствующий в портфеле предложений ASBIS, который поддерживает Same Day Support. То есть, в тот же день, когда становится доступна новая версия операционной системы iOS, iPadOS, macOS или tvOS Jamf гарантирует обновление своих приложений. Ориентация на работу именно с устройствами Apple и очень тесные связи с разработчиками операционных систем делают Jamf одной из лучших платформ управления устройствами для бизнеса.

Решения Apple Business Manager и Jamf помогают удаленно подключать устройства Apple и управлять ими в соответствии с требованиями компании. Благодаря технологии Zero-touch Deployment сделать это можно полностью удаленно, существенно снижая нагрузку на IT-отдел заказчика. Кроме того, Jamf глубоко интегрирован с технологиями и устройствами Apple, включая Mac, iPad, iPhone и даже Apple TV, с упором на безопасность, автоматизацию и удобство.

— Какие еще подходы Apple использует для обеспечения гарантии безопасности данных в своих решениях для бизнеса?

— Многочисленные аналитические исследования показывают, что, в регионе интенсивными темпами идет процесс перевода экономики на цифровые рельсы. Во многих странах появляются собственные государственные стратегии и программы цифровизации. На этом фоне растет и количество кибератак. Так, например, в странах СНГ во II квартале 2024 года было зафиксировано в 2,6 раза больше атак по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основными последствиями успешных атак на организации стали утечка конфиденциальной информации (41%) и нарушение основной деятельности (37%). Более половины от общего объема похищенных у организаций данных составили персональные данные и коммерческая тайна (30% и 29% соответственно).

Apple уделяет исключительное внимание безопасности, особенно в корпоративных и образовательных решениях. Если мы говорим про MDM-решения, то таких решений очень много, но мы рекомендуем обратить пристальное внимание именно на Jamf. Многие наши заказчики тестировали его вместе с решениями от других разработчиков, но в итоге всегда останавливались на Jamf. Кроме того, сама система защиты устройств Apple построена на принципах аппаратной безопасности, конфиденциальности, шифровании и подходе Zero Trust. Все актуальные устройства Apple оснащаются безопасными чипами Apple M1, M2, M3 и M4. Кроме того, в них используется специальный модуль с выделенной защищенной подсистемой Secure Enclave. Этот модуль изолирован от основного процессора для обеспечения дополнительного уровня защиты и предназначен для защиты конфиденциальных данных пользователя с помощью биометрической идентификации Touch ID или Face ID даже в случае взлома ядра процессора приложений. Также этот модуль изолирован от операционной системы. Кроме того, все данные на устройствах шифруются по умолчанию с использованием стандарта AES-256.

Возвращаясь к MDM-решениям, многие из них используются для централизованного контроля над корпоративными устройствами. Основные функции безопасности включаются в управление, настройки VPN и Wi-Fi, блокировку устройства при утере, запрет на установку неподписанных приложений и т.п. В iPadOS и iOS реализован опциональный режим BYOD — контейнерное разделение рабочих и личных данных. То есть, при использовании управляемого с помощью Apple Business Manager Apple Account или MDM-решения, личные приложения не могут получить доступ к рабочим данным. А администратор может стереть рабочие данные удаленно, не затронув при этом личную информацию сотрудника. Организации могут создавать управляемые Apple Account на рабочих устройствах с определенными ограничениями, например, без доступа к iCloud, iMessage или AirDrop.

Данные, передаваемые с рабочих устройств в iCloud, шифруются в процессе передачи и непосредственно на сервере, а ключи шифрования всегда хранятся в защищенных модулях. Кроме того, начиная с iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS 13.1 вы можете включить функцию Advanced Data Protection, чтобы защитить большую часть ваших данных в iCloud даже в случае утечки данных в облаке. Эта функция включает сквозное шифрование практически всех данных, в число которых могут входить фотографии, заметки и даже бэкапы. Таким образом, Apple обеспечивает безопасность корпоративных данных на всех уровнях — от процессора до облака, от настройки устройств до управления этими устройствами, от конфиденциальности пользователей до контроля IT-отдела — лишний раз доказывая, что это одна из самых надежных экосистем для бизнеса, где используются мобильные, распределенные или удаленные сценарии работы сотрудников.

Отмечу также, что использование устройств Apple, приобретенных по неофициальным каналам, может повлечь за собой риски кибератак для компаний и компрометации критически важных данных. Были случаи, когда приобретались украденные устройства, на которых оказывались Apple Account сотрудников других компаний. При покупке на сером рынке высокий риск получить устройство, которое потом заблокируется, так как им владеет другая компания.

— Что такое Employee Choice Program и какую пользу эта программа может принести бизнесу?

— В рамках программы Employee Choice Apple позволяет предоставить сотрудникам возможность выбирать собственные устройства, одновременно упрощая управление IТ и поддерживая корпоративные стандарты. Программа сильно влияет на мотивацию сотрудников, повышает узнаваемость бренда и лояльность к работодателю. Бизнес будет развиваться, если в штате работают компетентные и мотивированные сотрудники, но только при условии, что у них под рукой будут мощные инструменты, которые они могут выбрать сами. Именно по этой же причине многие компании в мире выбирают продукцию Apple в качестве корпоративного стандарта и мне очень приятно, что в Азербайджане постепенно начинается внедрение этой программы как метода мотивации персонала.

— Как обеспечиваются гарантия и сервис устройств Apple для бизнеса?

— Помимо стандартной гарантии сроком на один год в авторизованном вендором сервисном центре Apple, корпоративные клиенты имеют возможность запросить расширенную до трех лет гарантию на свои устройства. Также предлагается инструмент Trade In, позволяющий получить большую выгоду от своего текущего устройства и использовать ее для покупки нового. И отдельно также хочу добавить про обучение сотрудников IТ-отделов, занимающихся администрированием парка устройств Apple. Мы в ASBIS готовы помочь в подготовке персонала к получению сертификатов Apple Certified Support Professional (ACSP).

— Почему бизнес все чаще останавливает свой выбор на Apple, при том, что компания производит дорогие продукты?

— Проведенное компанией Forrester Consulting исследование показало, что за 3 года эксплуатации одного MacBook бизнес экономит примерно 843 доллара благодаря более высокой остаточной стоимости, низким затратам на развертывание, техподдержку, программное обеспечение, управление и т.д. Таким образом, стоимость устройств на самом деле составляет менее половины от совокупной стоимости владения ими. Поэтому важно смотреть дальше начальной цены и учитывать общую стоимость владения, которая содержит как начальные расходы, так и расходы, связанные с обслуживанием и поддержкой в течение всего срока службы продукта. Этот показатель у Mac значительно ниже, чем у PC. Таким образом, заказчик на самом деле экономит, так как через 3 года использования устройства Apple его остаточная стоимость составит 30-32%. Еще одно преимущество Apple для бизнеса — возможность заказывать кастомные устройства, которые будут идеально подходить под потребности вашего бизнеса.

Продукция Apple — это очевидный выбор с финансовой точки зрения, если учитывать такие факторы, как встроенное программное обеспечение, высокая надежность при низких затратах на поддержку и обслуживание, быстрое освоение, безопасность, минимальное время простоев и отсутствие вирусов. Тут еще важно понимать, что Apple производит высококачественные продукты, рассчитанные на долгий срок службы. В целом же инвестиции в приобретение продукции Apple — это выгодное решение на долгие годы вперед. И помните, что Apple не делает бюджетные устройства. Компания выпускает бескомпромиссные премиальные решения, и их всегда нужно сравнивать с аналогичными премиальными решениями, а не устройствами из бюджетного и среднего ценовых сегментов.

— Какую роль играет дистрибьютор в вопросах продвижения решений Apple для бизнеса и как вы оцениваете вклад в это дело системных интеграторов?

— Тесное взаимодействие ASBIS с многочисленными партнерами и системными интеграторами в нашей стране позволяет предоставлять лучшее решение на рынке. Мы уверены в будущем росте нашего бизнеса в Азербайджане как в вопросах поддержки существующих проектов, так и в реализации новых. В то же время, столь тесная интеграция с партнерами и вендором позволяет нам обеспечить передачу им знаний и компетенции, которые ASBIS приобрел, работая на глобальном уровне.

— Какие решения Apple и в каких секторах пользуются наибольшим спросом в нашей стране?

— Решения Apple для бизнеса больше всего популярны в финансовом секторе Азербайджана. В том числе это связано с требованиями регулятора банковского сектора по обеспечению безопасности данных. Но немалый спрос мы наблюдаем и в образовательном сегменте, где активно используются Mac и iPad. Особенно это актуально благодаря программному обеспечению, которое Apple специально разрабатывает для образования, а также программе Apple School Manager, аналогичной Apple Business Manager. Также многие компании сегодня внедряют продукты Apple на уровне корпоративного стандарта для определенных отделов, а не только топ-менеджеров. Хочу отметить и международные организации, офисы которых расположены в Азербайджане, использование продукции Apple для которых является глобальным стандартом прежде всего из-за экономической модели выбора устройств, когда основным фактором является стоимость владения, а не первоначальная стоимость.

— Как вы оцениваете потенциал азербайджанского рынка?

— Рынок Азербайджана связан с большими возможностями. Это особенно стало заметно после подписания президентом Ильхамом Алиевым в начале 2025 года указа об утверждении «Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике», где подчеркнуты такие тренды, как внедрение инновационных технологий, развитие искусственного интеллекта и отказ от бумажных носителей. В то же время глобальные тенденции говорят о том, что все больше компаний будет фокусироваться не столько на расширении своего бизнеса, сколько на повышении продуктивности существующих активов. И именно в этих условиях продукты компании Apple, представляющей инновационные решения в таких областях, как аппаратное и программное обеспечение, искусственный интеллект и разнообразные сервисы, являются самым лучшим выбором для бизнеса.

Авторизованным дистрибьютором Apple в Азербайджане является компания ASBIS.

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